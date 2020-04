“Hay gel y jabón”, así tranquilizan a sus empleados Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca y Elektra

Las empresas del segundo hombre más rico de México han sido cuestionadas por no dejar de trabajar, ya que algunas no son actividades esenciales

MÉXICO – “No entren en pánico, hay que seguir trabajando”, les dicen a los empleados de Banco Azteca, Elektra y TV Azteca desde que se decretó la Fase 2 de la pandemia del COVID-19 en México y son las mismas indicaciones ya en la Fase 3, de acuerdo con testimonios recogidos por SinEmbargo. Hay más de cuatro casos y un deceso por coronavirus en las empresas de Grupo Salinas, denuncian. Muchos trabajadores tienen miedo y están inconformes, “pero nadie dice nada por temor a perder sus empleos”.

Desde el pasado 24 de marzo, cuando oficialmente se decretó la Fase 2 del COVID-19, las autoridades sanitarias reforzaron las acciones entre la población con el aislamiento preventivo, las medidas de higiene básicas, el cierre de espacios públicos y la suspensión de actividades no esenciales para evitar la propagación del virus. En esta etapa se instruyó a las empresas para que dejaran trabajar a sus empleados desde casa, pero no todas acataron la recomendación. Es el caso de Grupo Salinas, el conglomerado de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, un empresario cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que a pesar de haberse beneficiado en esta administración con contratos, no dudó en retarlo al usar el principal noticiero de su televisora, TV Azteca, para desmentir las cifras de contagios que reporta cada día Hugo López-Gatell, el Subsecretario para la Prevención y Promoción de la Salud.

Grupo Salinas agrupa a empresas como TV Azteca, Grupo Elektra, Purpose Financial, Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca, Italika, Punto Casa de Bolsa, Totalplay, Totalplay Empresarial y Totalsec. Sus oficinas centrales se ubican al sur de la Ciudad de México y se distribuyen en cuatro torres: Torre GS, Torre Jade, Torre Esmeralda y Torre Platino, las cuales albergan cada una en promedio a 3 mil personas quienes en su mayoría siguen trabajando. Las únicas razones para ausentarse es enfermarse por COVID-19 o ser sospechosos de portar el virus, afirma una empleada de Banco Azteca quien trabaja en una de las torres.

“Cuando entramos a Fase 2 solo hubo un anuncio de que nosotros íbamos a seguir igual, pero que se iban a implementar algunas medidas como lavarse constantemente las manos y que había mucho jabón y gel antibacterial y que no nos preocupáramos, que tratáramos de mantener la sana distancia”, dice Dulce (nombre ficticio para resguardar su identidad) en entrevista.

Otra de las indicaciones que recibieron los empleados de Banco Azteca, ubicado en Torres Esmeralda, era trabajar un día sí y uno no, pero esto no duro ni una semana porque después reanudaron sus actividades, pero los dividieron en dos grupos con horarios diferidos: 7 a 3 de la tarde y de 1 a 9 de la noche.

“Lo que muchos de los trabajadores coincidimos era en que de 1 a 3 todos convivíamos de nuevo e iba haber una aglomeración muy grande en las oficinas, o sea, seguía siendo lo mismo”, señala Dulce.

También les hicieron llenar un cuestionario para detectar a los trabajadores vulnerables, quienes por el momento trabajan desde casa.

“Solicitaron que se llenara un excel con el tipo de enfermedad que teníamos, edad y género. También pidieron un comprobante médico de que en verdad tenías la enfermedad. Ese trámite fue largo porque pidieron los datos y hasta las dos semanas se empezó a actuar”, recuerda Dulce. “Después de esas dos semanas, las personas con cáncer, de edad avanzada o que padecían diabetes se fueron a sus casas a hacer home-office”.

“Hay temor de perder el trabajo”

Mientras la Fase 2 de la pandemia transcurría en México, los casos de COVID-19 pasaron de 405 confirmados y cinco personas fallecidas a 8 mil 772 y 712 defunciones al decretarse la Fase 3 (21 de abril). En este lapso los empleaos de Grupo Salinas continuaron con sus actividades normales y comenzaron a brotar los primeros contagios.

“Nos seguían diciendo ‘no entren en pánico, hay que seguir trabajando, no nos podemos ir todos a casa porque no hay suficientes VPM (configuración de la computadora para que se pueda trabajar fuera de la empresa), entonces tenemos que seguir aquí, que no haya pánico, hay mucho jabón y mucho gel’”, cuenta Dulce.

También enviaban correos a los trabajadores con mensajes como “recuerda lavarte las manos”, “recuerda la sana distancia” y “promovemos el uso de cubrebocas”, pero de acuerdo con Dulce, en el piso de la torre donde labora no se aplica la sana distancia: son al menos 200 personas.

Así empezaron los contagios en las torres de Grupo Salinas.

“Hace un par de semanas una persona de Torre Esmeralda adquirió el COVID-19, nos enteramos y lo que hicieron fue decir a todas las áreas para que tomáramos precauciones. Hubo algunas personas que estuvieron más en contacto con esa persona y a ellos decidieron ponerlos en cuarentena”, refiere la empleada de Banco Azteca.

Cuando los empleados se enteraron del primer contagio en Grupo Salinas comenzó el pánico. “Hubo bastante pánico, de hecho ese día la gente se fue a su casa, no querían estar ahí”, dice Dulce.

Después pasaron un par de días y les llegó otra noticia que los alarmó aún más: “Nos enteramos que un compañero de la Torre GC falleció de COVID-19”.

En las tiendas Elektra y TV Azteca también han habido algunos contagios. “He sabido de algunos casos (de COVID-19), pero ellos no dicen nada, que no tienen información al respecto”, menciona una empleada del área de Cobranza de Elektra.

De acuerdo con algunos testimonios recabados por SinEmbargo, entre los empleados de Banco Azteca y Elektra se respira un sentimiento de temor, enojo e impotencia. Unos quieren denunciar, pero temen perder su trabajo.

“Mucha gente se queja y está inconforme, pero nadie dice nada por temor a perder el trabajo, y aunque alguien exprese alguna inconformidad, no se secunda el reclamo. Las quejas nunca llegan a los directivos”, comenta Dulce.

Hasta el momento, según lo reportado por los mismos trabajadores, se sabe de más de cuatro casos de COVID-19 en las empresas de Grupo Salinas, entre ellos una persona muerta.

La relación de AMLO con Salinas

Las empresas que conforman Grupo Salinas emplean a alrededor de más de 90 mil personas, según un reporte del conglomerado de marzo de 2019. Su dueño, Ricardo Salinas, actualmente es el segundo hombre más rico de México, de una lista de 33 multimillonarios que aparecen en el conteo de la revista Forbes.

La cercanía de Salinas Pliego con el Gobierno actual ha sido criticada en cada episodio polémico. El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado nuevamente sobre su relación con el empresario, pero como en otras veces, no dejó espacio a la posibilidad de terminarla.

“¿Entonces no hay privilegios para TV Azteca o para el Grupo Salinas?”, se le cuestionó al Presidente. “Para nadie”, respondió. Luego agregó: “No voy a estar de pleitisto, respeto a todas las personas. Me tengo que defender porque además hay quienes no quieren que se transforme el país porque quieren mantener el statu quo, quiere mantener el régimen de corrupción, a esos me les enfrento”.

El Gobierno federal anunció que la próxima semana darán los nombres de las empresas que cumplieron y retiraron a sus trabajadores con todo y sueldo, pero también informarán de las que siguieron laborando pese a no estar entre las actividades prioritarias, como las de Grupo Salinas.

Apenas el martes, el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez reiteró la responsabilidad que el sector laboral tiene para evitar la expansión del COVID-19 en México e hizo un llamado a los empresarios: Dejen que los trabajadores vayan a casa. “El COVID-19 podemos prevenirlo si millones permanecen fuera del espacio público y las empresas dedicadas a labores no esenciales realmente suspenden actividades”.

Pero las empresas de Grupo Salinas siguen operando normal en la Fase 3, en medio de la inconformidad y el miedo entre sus empleados.

“Hasta ahorita no nos han anunciado ninguna medida para la Fase 3, todo sigue igual”, dice la empleada de Banco Azteca. “Solo nos dijeron que era obligatorio usar cubrebocas y en la mayoría de lo posible guardar la distancia, lavarse las manos, usar gel antibacterial, pero ya hay indiferencia ante estos anuncios”.

“No nos dicen nada, sólo de escalonar los horarios, pero es una hora de diferencia. Yo estoy muy molesta por eso”, menciona otra de las trabajadoras del banco por mensaje.

“Según ya es obligatorio el uso de cubrebocas, pero no todos lo traen”, señala otra empleada del área de Cobranza de las tiendas Elektra vía mensaje de WhatsApp.

En algunas entidades como ely Guanajuato, las autoridades han tomado medidas más enérgicas. Recorren las plazas y clausuran aquellos negocios que siguen abiertos, pese a no ser esenciales. Así han cerrado tiendas Elektra en varios puntos. En la Ciudad de México, la Jefa Estado de México de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que a partir de este jueves habrá mayor verificación de empresas que no cumplan con el cierre.