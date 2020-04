Jorge Ramos a Chiquinquirá Delgado: “Mi debilidad eres tú”

La presentadora entrevistó al periodista y revelaron intimidades de la pareja

Chiquinquirá Delgado consiguió lo que nadie pudo de Jorge Ramos, no solo de manera privada sino pública. La presentadora entrevistó a su pareja en el show de Facebook de Univision #ElBreakdelas7 y allí, por primera vez desnudó su alma, sus debilidades, y compartieron intimidades de la pareja.

Ella desde la casa en la que viven ambos, y él desde el estudio de ‘Noticias Univision’… Así comenzaron la entrevista en donde el periodista confesó que tenían un trato implícito de no hablar de su vida juntos, y que todavía no entendía cómo había dicho que sí.

Chiqui le pidió que compartiera esa pregunta que jamás le hicieron y que le gustaría. Allí contó que su punto débil es su madre a quien visitaba, antes de la pandemia, una vez al mes en México, donde vive la señora. “Mi relación con mi mamá es donde más me doblo, me duele mucho no poder estar cerca de ella”, explicó.

“En toda esta pandemia, mi mayor privilegio, y una de las cosas que más estoy agradecido, es hacer estado encerrado dos meses contigo”, le dijo Ramos a Chiqui, quien le contestó que ella pasaría 20 junto a él.

Delgado compartió que de todas las catástrofes que le ha tocado cubrir a su pareja, siente que esta es la que más le estaba afectando ,y él confesó que sí, en especial porque los familiares solo se pueden despedir por teléfono de sus muertos. Y allí desnudó otra intimidad, que ante el agobio la busca a ella.

“Me refugió en ti, en la casa, en Carlotta, la hija de Chiqui que es una niña maravillosa, la niña más alegre… Me refugio en escribir, en correr, en andar en bicicleta”, aseguró.

También hablaron del carácter de Ramos, que muchas veces se ve reflejado en las entrevistas y él contó que: “No peleamos… Una de las maravillas de esta relación que tenemos, hemos aprendido tanto de lo que no se debe hacer, que lo disfrutamos muchísimo”.

En la conversación, que no tuvo un minuto de desperdicio, hablaron de religión, de las creencia católica de ella, y de la falta de fe de él. De la relación de Jorge con Carlotta, quien hasta le pinta el pelo de rosa jugando.

Uno de los momentos más bonitos, fue cuando Chiqui le preguntó qué mujer era su debilidad y él le contestó lo siguiente: “Cuando nació Paola (su hija) una amiga me dijo, ‘Paola te va a salvar’… Y creo que así ha sido, pero mi debilidad eres tú”.

También llegó el momento de la pregunta de muchos: si hay o no boda, a lo que el periodista le respondió primero en broma y luego de verdad…

“¿Es una propuesta?… Somos dos espíritus libres, hemos aprendido de lo que no nos ha funcionado y sí sabemos lo que nos funciona y no lo cambiaría por nada”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: