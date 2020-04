La NBA mete freno y aplaza una semana el regreso a las prácticas

Apenas un día después de darse a conocer que el próximo viernes sería la fecha que marcaría el regreso paulatino a los entrenamientos por parte de los equipos de la NBA, ha trascendido que el regreso a las prácticas se aplazará una semana más, por lo que la nueva fecha fijada en el radar de la Liga es el 8 de mayo.

El tiempo adicional es necesario para garantizar que las condiciones de los jugadores, cuerpo técnico y demás miembros del personal sean seguras y controladas en un intento por mitigar los contagios por la pandemia del COVID-19.

Sources: If an NBA team facility’s city is no longer subject to stay-at-home order, it may make facility open potentially starting May 8:

– Individual workouts; no more than four players permitted at facility at one time

– Max of one team staffer in person

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 27, 2020