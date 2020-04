Apagan legendaria planta nuclear en Nueva York por presión ecológica y miedo a radiación y terrorismo

Uno de los dos reactores activos en una planta nuclear envejecida de Westchester que sirve a millones de personas en el área de la ciudad de Nueva York se cerrará la noche de este jueves 30 de abril, mientras los reguladores federales consideran la propuesta del propietario de venderlo a una compañía que planea demolirla.

El reactor de la Unidad 2 en Indian Point Energy Center a lo largo del río Hudson se cerrará definitivamente hoy, y la Unidad 3 en abril de 2021, como parte de un acuerdo alcanzado en enero de 2017 entre Entergy Corp., el estado de Nueva York y el grupo ambientalista Riverkeeper.

La planta generó una cuarta parte de la electricidad utilizada en la ciudad de Nueva York y el suburbio del condado Westchester hasta 2017. Pero la corporación que administra la red eléctrica del estado concluyó que el cierre no afectará su capacidad para mantener las luces encendidas gracias a las nuevas plantas de gas natural y las medidas de eficiencia, destacó Associated Press.

La dotación de personal se reducirá de aproximadamente 800 a 300 trabajadores, 30 días después de que la Unidad 3 se cierre el próximo año, dijo dijo el martes el portavoz de Entergy, Jerry Nappi.

El gobernador Andrew Cuomo había buscado durante mucho tiempo el cierre, diciendo que la planta, ubicada a 24 millas al norte de Manhattan, representaba un riesgo demasiado grande para millones de personas que viven y trabajan cerca.

Riverkeeper denunció estos años muertes de peces en el río Hudson, contaminación del suelo y del agua, paradas de emergencia recurrentes y vulnerabilidad a los ataques terroristas.

Entergy citó los bajos precios del gas natural y el aumento de los costos operativos como factores clave en su decisión de cerrar Indian Point.

Hace un año, Entergy anunció un acuerdo para vender la planta de 240 acres a la empresa de desmantelamiento Holtec International, con sede en Nueva Jersey, que ha presentado un plan a la Comisión de Regulación Nuclear (NRC). La planta será demolida a fines de 2033 a un costo proyectado de $2.3 mil millones de dólares.

Representantes de NRC dijeron que la comisión está revisando las calificaciones financieras y técnicas de Holtec, así como los comentarios públicos, antes de aprobar la transferencia de la licencia.

Según la NRC, Indian Point se unirá a otras 13 plantas de energía nuclear en EEUU que han comenzado un proceso de desmantelamiento, que toma décadas, hasta el punto de que ya no presente un peligro radiactivo.

Entergy dijo en un comunicado que está comprometido con la operación continua de las cinco plantas de energía nuclear en su negocio de servicios públicos en Louisiana, Arkansas y Mississippi.

Bajo el proceso de desmantelamiento, los conjuntos de barras de combustible gastados se colocan inicialmente en agua donde se enfrían durante al menos dos años. Luego, el combustible gastado se transfiere a cilindros de acero y concreto que permanecen en el sitio hasta que se cree una instalación nacional de almacenamiento de desechos nucleares.

Además de criticar la pérdida de empleos, los opositores al cierre de Indian Point señalan que no arroja emisiones a la atmósfera y será reemplazado en gran medida por fuentes de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.

Time to move beyond #IndianPoint. The risks with this plant are just too great. Job-creating renewables, storage and efficiency projects offer a tailor-made economic recovery engine for #NY and a more hopeful clean energy game plan for future generations. https://t.co/69fFAkRUHG

— Riverkeeper (@riverkeeper) April 28, 2020