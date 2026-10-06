Adamari López reacciona a las críticas por el look de su hija en el concierto de Karol G

La presentadora Adamari López reaccionó a algunas críticas que recibió luego de que publicó una foto junto a su hija, Alaïa, en el concierto de Karol G. Adamari y Alaïa asistieron al concierto que ofreció la estrella colombiana en Miami. Sin embargo, algunas personas usaron el post que compartió la presentadora para criticar el look que usó la adolescente para asistir al show.

“La etapa de ir con tu hija al concierto de su artista favorita recomiendo no saltársela. Amo verte feliz, princesa de mami”, escribió la copresentadora del programa “Desiguales” (Univision) en su perfil de Instagram junto a varias imágenes del concierto.

Algunos usuarios dejaron comentarios negativos en la publicación en la que aseguraban que ese no era un atuendo apropiado para una adolescente, quien lució un top con forma de flor en la parte delantera y un pantalón dorado.

Aunque Adamari no respondió directamente las críticas, sí dio “Me Gusta” a los comentarios de algunos usuarios que criticaban a las personas que, lejos de centrarse en el bonito momento que compartieron madre e hija en el concierto, deciden centrarse en el look de Alaïa.

“Qué curioso que algunos adultos estén más preocupados por la ropa de la niña que por el hecho de que está feliz, acompañada de su madre y viviendo una experiencia juntas. Ada la vistió para la ocasión, disfrutó el concierto con ella y punto. Que usted no vestiría así a su hija es totalmente respetable; querer convertir su preferencia en una sentencia sobre la maternidad de otra persona ya es otra cosa. Y algo más: cuando usted ve la vestimenta de una niña y automáticamente la interpreta o la sexualiza desde una perspectiva adulta, ahí el problema ya no está en la niña ni en su ropa. El problema es usted y la mirada con la que está viendo a una menor. Déjenlas disfrutar su momento. No todo tiene que convertirse en un juicio”, escribió una usuaria en la sección de comentarios del post.

La presentadora le dio “Me Gusta” al comentario y validó lo dicho por la usuaria al agradecerle por su mensaje.

“La otra vez vi una publicación y ella estaba bella vestida con un traje y le dijeron que ya estaba grande para vestirse así y ahora veo esta publicación y dicen que está chiquita para vestirse como está en la foto. Dios mío, pero la gente nunca está conforme. Vivan su vida y dejen a esa niña en paz”, fue otro comentario que dejó una usuaria, al cual la actriz le dejó un “Me Gusta”.

Adamari López se ha concentrado en su maternidad, un rol importante que ha compaginado de manera equilibrada con su vida personal. Alaia, quien tiene 11 años, es fruto de la relación de Adamari López con el bailarín Toni Costa. La presentadora ha priorizado su rol como madre. Incluso cuando viajó a Uruguay, donde estuvo durante unos meses grabando el game show “¿Quién caerá?”, se llevó a su hija, quien estuvo a su lado en todo momento.

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