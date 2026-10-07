Cosas gratis para hacer en Nueva York con niños: 15 planes para disfrutar en familia

Nueva York puede ser una ciudad cara para salir en familia, pero también tiene parques, museos, bibliotecas, ferries y actividades infantiles que se pueden disfrutar sin pagar entrada. Estas son 15 opciones para tener a mano durante todo el año.

Salir con niños en Nueva York puede convertirse rápidamente en un gasto importante. Entradas, transporte, comida y actividades para toda la familia pueden elevar el presupuesto incluso antes de terminar el día.

Sin embargo, la ciudad tiene otra cara que no siempre es tan conocida: hay muchos planes familiares que pueden hacerse completamente gratis, desde navegar frente a la Estatua de la Libertad hasta visitar un zoológico, descubrir algunos de los mejores playgrounds de la ciudad o aprovechar actividades organizadas por parques y bibliotecas.

Algunas opciones están disponibles todo el año y otras dependen del día, la temporada o requieren reservar con anticipación. Por eso conviene comprobar las condiciones antes de salir.

1. Tomar el Staten Island Ferry y ver la Estatua de la Libertad

No hace falta pagar un crucero para tener una de las vistas más famosas de Nueva York. El Staten Island Ferry conecta Whitehall Terminal, en Lower Manhattan, con St. George Terminal, en Staten Island. El viaje dura alrededor de 25 minutos y es completamente gratuito.

Durante la travesía se obtienen vistas del puerto, el skyline del sur de Manhattan y la Estatua de la Libertad, lo que convierte al ferry en un paseo especialmente atractivo para hacer con niños. No se necesita boleto ni reserva para el servicio regular.

2. Explorar los 21 playgrounds de Central Park

Central Park puede ocupar una jornada completa sin necesidad de comprar una entrada. El parque cuenta con 21 playgrounds, cada uno con características diferentes. Algunos tienen estructuras para trepar, túneles, columpios y espacios de aventura, mientras que otros incorporan juegos de agua durante los meses de calor.

Entre los más interesantes están Heckscher Playground, Adventure Playground, Ancient Playground, Billy Johnson Playground y East 110th Street Playground. A eso se suman lagos, senderos, enormes espacios verdes y lugares para hacer picnic.

Para una familia con niños pequeños, puede ser una alternativa mucho más entretenida que limitar la visita a recorrer los lugares turísticos más conocidos del parque.

3. Pasar una tarde en Brooklyn Bridge Park

Las vistas de Manhattan son apenas una parte del atractivo de Brooklyn Bridge Park. El parque es gratuito y tiene varios espacios pensados para familias. Uno de los mejores está en Pier 6, donde se encuentra Water Lab, un área de juegos acuáticos que funciona durante la temporada cálida.

Hay también estructuras para trepar, areneros, columpios y amplios espacios exteriores.

No todo dentro del parque es gratis: atracciones operadas por terceros, como Jane’s Carousel, pueden tener un costo. Pero entrar al parque y utilizar sus playgrounds no requiere pagar entrada.

Puedes ver: Día turístico en Nueva York en 2026: miradores, metro y comida

4. Descubrir los playgrounds frente al Hudson

Otro lugar que vale la pena tener en el radar es Hudson River Park, que se extiende a lo largo del oeste de Manhattan. En Pier 25 hay un playground con estructuras para trepar, columpios y juegos de agua. Pier 26 cuenta con un Science Playground inspirado en la fauna del río Hudson, mientras que Pier 97 tiene un gran espacio de juegos con toboganes, arena, agua y una estructura de cuerdas de más de 30 pies de altura.

Durante los meses cálidos, los juegos de agua convierten estos espacios en una alternativa gratuita para los días de mucho calor.

Algunas atracciones particulares del parque sí tienen costo, como el minigolf, por lo que conviene diferenciar los espacios gratuitos de las actividades pagas.

5. Ir gratis al Bronx Zoo un miércoles

Esta es una de las oportunidades que más conviene conocer si hay niños en la familia. El Bronx Zoo ofrece Limited Admission gratuito los miércoles durante todo el año. Pero hay una condición importante: no alcanza con llegar a la entrada. Es necesario reservar previamente y los boletos gratuitos para cada miércoles se habilitan el lunes anterior a partir de las 5:00 p.m.

La modalidad Limited Admission permite ingresar al zoológico, aunque algunas de las llamadas Star Attractions no están incluidas y tienen un costo adicional.

Como los cupos pueden agotarse, conviene organizar la visita con anticipación.

6. Buscar talleres y juegos gratuitos de NYC Parks

No hace falta esperar a una gran celebración para encontrar actividades infantiles sin costo. NYC Parks mantiene durante el año un calendario específico para niños, con deportes, juegos, actividades de naturaleza, talleres y propuestas familiares en parques y playgrounds de los cinco boroughs.

Uno de sus programas recurrentes es Kids in Motion, que lleva actividades organizadas por personal de Parks a diferentes espacios de la ciudad, con deportes, juegos de mesa, demostraciones de fitness y juegos con agua, entre otras propuestas.

La programación cambia según la época, por lo que es uno de esos recursos que conviene consultar cada vez que se busca qué hacer durante un fin de semana o un día sin clases.

Culture Pass permite a usuarios elegibles de las bibliotecas públicas de Nueva York reservar entradas gratuitas para más de 100 museos y espacios culturales. Crédito: Creada por Georgina Elustondo | Impremedia

7. Aprovechar las actividades infantiles de las bibliotecas

Las bibliotecas públicas de Nueva York son mucho más que lugares para retirar libros. Las sucursales de New York Public Library, Brooklyn Public Library y Queens Public Library organizan regularmente actividades gratuitas para bebés, niños y adolescentes.

Hay cuentacuentos, arte y manualidades, actividades STEAM, clubes de lectura, ayuda con las tareas y programas especiales durante las vacaciones escolares.

En Manhattan, El Bronx y Staten Island, por ejemplo, NYPL ofrece además su programa gratuito After School para niños de 6 a 12 años en determinadas sucursales, con apoyo escolar, lectura, escritura y actividades de enriquecimiento.

Los calendarios cambian constantemente, por lo que vale la pena buscar primero la biblioteca más cercana.

8. Conseguir entradas a museos con Culture Pass

Tener una tarjeta de biblioteca puede abrir la puerta a mucho más que libros. El programa Culture Pass permite reservar entradas gratuitas a más de 100 instituciones culturales de Nueva York utilizando una tarjeta válida de NYPL, Brooklyn Public Library o Queens Public Library.

Entre las instituciones participantes aparecen museos y lugares especialmente interesantes para familias, como Bronx Children’s Museum, Children’s Museum of Manhattan, Intrepid Museum, Museum of the Moving Image y distintos jardines y centros culturales.

El programa está disponible para titulares de tarjetas elegibles a partir de los 13 años y los pases dependen de la disponibilidad. Para una familia residente en Nueva York, es uno de los recursos más útiles para reducir el costo de las salidas culturales.

9. Visitar gratis el Museum of the Moving Image los jueves

Para niños interesados en películas, televisión, videojuegos y tecnología, Queens tiene otra alternativa. El Museum of the Moving Image, en Astoria, ofrece entrada general gratuita los jueves entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

El museo está dedicado al cine, la televisión y otras formas de imagen en movimiento y tiene una fuerte presencia de experiencias interactivas.

Fuera del horario gratuito, la entrada general tiene costo, por lo que conviene planificar la visita específicamente para el jueves si el objetivo es no gastar.

10. Recorrer el Queens Botanical Garden en sus horarios gratuitos

También hay una forma de visitar el Queens Botanical Garden sin pagar entrada durante buena parte del año. Entre abril y mediados de diciembre, el jardín ofrece acceso gratuito los miércoles de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Además, desde el 16 de diciembre hasta marzo, la entrada general es gratuita.

Las horas gratuitas pueden suspenderse cuando se realizan eventos especiales, por lo que es recomendable revisar el calendario antes de viajar hasta Flushing.

11. Llevar a los menores de 12 años gratis al Brooklyn Botanic Garden

El Brooklyn Botanic Garden tiene una ventaja importante para las familias: los niños menores de 12 años ingresan gratis durante el horario habitual. Los adultos pagan entrada, por lo que técnicamente no es una salida gratuita para toda la familia. Sin embargo, existen otras formas de reducir el costo.

El jardín ofrece una cantidad limitada de Community Tickets gratuitos para quienes los necesiten y también participa de Culture Pass.

Es una opción especialmente atractiva en primavera, cuando florecen los cerezos, aunque el jardín tiene propuestas diferentes durante todo el año.

12. Jugar y explorar Governors Island

Governors Island tiene 120 acres de espacios abiertos, senderos y áreas recreativas en un entorno prácticamente libre de automóviles. Para los niños hay lugares como Hammock Grove Play Area, con estructuras para trepar y columpios, además de Slide Hill y diferentes áreas verdes para correr y explorar.

La isla abre durante todo el año y también programa actividades culturales, educativas y recreativas.

Hay que tener en cuenta una diferencia: disfrutar de los espacios públicos de Governors Island es gratis, pero llegar hasta allí puede implicar pagar el ferry, dependiendo del servicio, horario y las condiciones de gratuidad disponibles.

Por eso conviene consultar las opciones de transporte antes de organizar la salida.

13. Pasar por Little Island sin pagar entrada

A pocos pasos de Hudson River Park aparece uno de los parques más particulares de Manhattan. Little Island es gratuito y está abierto al público los 365 días del año, salvo cierres por condiciones meteorológicas u otras circunstancias excepcionales.

Sus senderos elevados, jardines y miradores permiten recorrer el parque con niños y obtener buenas vistas del Hudson.

La entrada al parque no cuesta nada. Algunas actuaciones realizadas en The Amph sí requieren boleto pago, por lo que no deben confundirse con el acceso general.

14. Buscar los espectáculos infantiles gratis de Bryant Park

Bryant Park cambia mucho según la estación, pero suele ofrecer programación familiar gratuita, especialmente durante los meses cálidos.

En 2026, por ejemplo, volvió a organizar StoryTime, con cuentos y música para niños de 2 a 8 años, y Le Carrousel Extravaganza, con espectáculos gratuitos de magia, títeres, ciencia, música y narración. También funcionó Kids Creative Corner, un espacio con lectura, dibujos y manualidades.

Estas actividades son estacionales, así que no conviene llegar sin comprobar previamente el calendario. Pero el parque es un buen lugar para revisar cuando se buscan planes infantiles gratuitos en Midtown.

15. Ir a las piscinas públicas gratuitas en verano

Cuando llega el calor, Nueva York tiene una opción que puede ahorrar bastante dinero a las familias: las piscinas públicas exteriores administradas por NYC Parks son gratuitas. Están distribuidas en distintos puntos de los cinco boroughs y funcionan durante la temporada de verano.

En 2026, las piscinas olímpicas e intermedias permanecieron abiertas hasta el 13 de septiembre, generalmente de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., con una pausa diaria para limpieza.

NYC Parks también organiza programas gratuitos de natación y actividades para jóvenes, aunque algunos requieren inscripción y tienen cupos limitados.

Un truco para encontrar nuevos planes gratis cada semana

Más que memorizar una lista, hay tres recursos que pueden hacer una gran diferencia para las familias que viven en Nueva York.

El calendario infantil de NYC Parks permite encontrar actividades por fecha y ubicación. Las tres redes de bibliotecas públicas actualizan continuamente sus eventos gratuitos. Y Culture Pass puede convertir una simple tarjeta de biblioteca en entradas para museos y atracciones que normalmente son pagas.

Además, la oferta cambia con las estaciones. En verano aparecen piscinas, cine al aire libre, conciertos y juegos de agua; durante el otoño llegan festivales, pumpkin patches y Halloween; y en invierno se suman celebraciones navideñas y actividades bajo techo.

Por eso esta lista puede servir como punto de partida durante todo el año: Nueva York es cara, pero entretener a los niños no necesariamente tiene que serlo.

Sigue leyendo:

Nueva York prepara un 2027 de historia, nuevas atracciones y el regreso de grandes eventos deportivos

Este otoño, descubre a Nueva York sin gastar demasiado