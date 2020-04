Cómo lograr un buen acuerdo con tu ex en la manutención de su hijo sin generarse un conflicto

Busca balancear las cosas desde el principio y sigue estos consejos para que tu hijo sea el menos afectado

Tener un hijo es una enorme bendición. Educarlo, cuidarlo y mantenerlo son tareas obligadas de los padres, que a veces cuando la pareja decide ya no seguir unida, es el momento en que la responsabilidad debe estar presente sin llegar a los pleitos.

Si vienes de un matrimonio difícil y es momento de llegar a un acuerdo económico para compartir los gastos del o los hijos de ambos, es posible que veas complicado llegar a un trato amigable, pero es entonces cuando debes buscar balancear las cosas en favor del pequeño.

Pueden tener un mediador o un juez que detalle exactamente cómo va a dividir el desembolso en efectivo de sus hijos para todo, desde su ropa hasta la universidad, pero ¿qué pasa si su hijo algún día quiere tomar un instrumento musical? ¿O ir a un viaje de esquí con amigos? Puede pensar que es una buena idea, pero su ex puede sentir que es demasiado caro. Entonces intenta lo siguiente:

Hablar

Escuche el punto de vista de la otra persona. Uno de ustedes puede ganarse al otro, o puede encontrarse en el medio. Lo sabemos, puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Algunos ex no son razonables, pero con ayuda de un profesional se puede llegar a la administración de su dinero después de un divorcio.

Diseñar un sistema

Si va a intentar desarrollar un mejor sistema de pago por artículos y actividades adicionales que no cubrió en la corte o la mediación, es posible que desee seguir el ejemplo de las cortes.

A menudo el enfoque más razonable para estos escenarios es que usted pague la mayor parte o la totalidad del dinero si la actividad es algo que cree firmemente que su hijo debería hacer. Luego, cuando su ex está ansioso por que su hijo tenga un artículo costoso o participe en una actividad costosa, él o ella pueden pagar la factura.

Cuidar las conversaciones con tu hijo

¿Es su ex un narcisista rico que se derrocha en sí mismo pero rara vez lo hace por sus hijos? ¿Paga tanta pensión alimenticia que nunca queda nada para hacer algo divertido con sus hijos? Dígale a su mejor amigo o su terapeuta, y no a su hijo. Puede que te haga sentir mejor compartir lo barato y despreocupado que es tu ex, pero te estás haciendo sentir bien, no a tus hijos.

Mantener lejos a los abogados

Si buscar un acuerdo con ayuda de un abogado le hará gastar inicialmente 20 mil dólares para el profesional de las leyes, entonces has comenzado mal el acuerdo. Busca iniciar con un acuerdo colaborativo, así ese dinero del abogado pueden destinarlo para invertirlo en otras cosas para su hijo o un viaje con la familia.

Los hijos son primero

No hablamos de que las necesidades de los padres deban ser descartadas. Lo que decimos es que si en un momento en que un padre tenga un gasto inesperado, el otro apoye, y así cuando exista algo similar en el otro padre, el gesto a favor del hijo será regresado.