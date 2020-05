De estrella de los diamantes a sepulturero: Así vive Andre Dawson la pandemia desde su funeraria

Desde hace 12 años, el expelotero Andre Dawson, miembro del Salón de la Fama, se ha acostumbrado a lidiar con la muerte todos los días en su faceta de propietario de una agencia funeraria en Florida; sin embargo, a raíz de la inesperada llegada del coronavirus se ha enfrentado a una realidad que nunca pensó ver.

Ataviado con tapabocas y guantes, además de rediseñar todos los protocolos sanitarios para prevenir que el servicio funerario se convierta en un riesgo para los deudos, Dawson ve pasar ante sí a víctimas de COVID-19 y el dolor que la pandemia le genera a sus familiares y amigos.

“Es muy triste”, dijo Dawson para la agencia AP. “La gente llora y se aflige de manera diferente, y no están pasando por ese proceso como lo harían en circunstancias normales. Se ve mucho dolor y sufrimiento”.

MLB Hall of Famer Andre Dawson opens up on how the coronavirus has impacted his job as a mortician.

