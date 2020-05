Coronavirus rompe una tradición: Cancelan torneo infantil de béisbol por primera vez en más de 70 años

La pandemia del coronavirus que provoca COVID-19 no solo ha paralizado prácticamente a toda la industria deportiva alrededor del mundo a nivel profesional, también ha representado un duro golpe para las ligas deportivas de desarrollo o infantiles y este jueves se oficializó la decisión de que el tradicional torneo de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, que cada año se desarrolla en la ciudad de Williamsport, en Pennsylvania, ha sido cancelada para su edición 2020.

Little League has canceled the 2020 World Series and Region Tournaments: https://t.co/rXGZk9h8pk #LLWS pic.twitter.com/hy43FNLiLD

— Little League (@LittleLeague) April 30, 2020