Este 1o de mayo, los inmigrantes estamos sufriendo. El Gobernador Cuomo tiene que darnos respuesta

Necesitamos que Nueva York actúe para una recuperación económica para todos

Hoy es el primero de mayo, un día cuando nuestra comunidad se enfoca en los aportes de los trabajadores. Pero este año es distinto. Hoy, dado la crisis del coronavirus, muchos de nosotros no podemos trabajar. Y hasta ahora, el gobierno federal y estatal nos han dado la espalda. Hoy exigimos acción.

Yo tengo 17 años viviendo en la gran ciudad de Nueva York. Tengo dos hijos y soy el apoyo económico de mi familia en México.

Yo he trabajado desde que llegué a este país. Durante todo el tiempo he realizado diferentes trabajos. El trabajo duro no me da miedo–me gusta ganar el pan con el sudor de mi frente.

Tengo más de cuatro años trabajando en una compañía de eventos con el mismo empleador. Hace más de un mes la compañía cerró por la cuarentena porque todos los eventos fueron cancelados. Me quedé sin ningun recurso economico para sostener a mi familia.

Esta situación es desesperante. Nunca imagine ver esta ciudad de oportunidades así como está ahora paralizada. No hay otro trabajo disponible. No tengo nada de dinero en el bolsillo. No tengo ni para comprar una botella de agua.

A la vez, no estamos recibiendo ayuda del gobierno. La administración de Trump y sus aliados republicanos en el Congreso han excluido a millones de inmigrantes de cualquier asistencia financiera federal.

Hay que seguir presionando a la Casa Blanca y al Congreso para proveer recursos a todos, pero, a la vez, necesitamos que Nueva York también tome acción. Sobre todo, necesitamos que el Gobernador Cuomo tome liderazgo para apoyar a los trabajadores e inquilinos de todo el estado.

La situación que tenemos ahora es inhumana e injusta. Mientras que la administración Trump sigue atacandonos y excluyendonos, el Gobernador ha dicho que sería “irresponsable” crear un fondo para inmigrantes excluidos del paquete de estímulo económico federal. Sus palabras son absurdas.

Necesitamos que Nueva York actúe para una recuperación económica para todos.

Exigimos un fondo de 3,5 mil millones de dólares para trabajadores excluidos, sin importar su estatus migratorio.

Exigimos la cancelación de renta para inquilinos que estamos sufriendo.

Y exigimos acción inmediata para liberar a los miembros de nuestra comunidad que están detenidos y encarcelados en jaulas.

Por lo tanto, hoy hay una caravana de Se Hace Camino Nueva York y nuestros aliados que va a pasar por la oficina del Gobernador. También hay vecinos que estamos participando en un cacerolazo desde las casas.

Los inmigrantes no estamos siendo tomados en cuenta. El gobierno debe considerar nuestro aporte a la economía y a las comunidades en todo el estado, y actuar para realizar una recuperación para todos.

-César Herrera es miembro de Se Hace Camino Nueva York, la organización comunitaria más grande de Nueva York ofreciendo servicios y organizando a la comunidad inmigrante. En Twitter: @maketheroadny.