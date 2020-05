Exprospecto dominicano de Ligas Mayores muere a los 30 años de edad por COVID-19

Los Athletics de Oakland anunciaron este viernes que el expelotero dominicano Miguel Marte falleció a los 30 años de edad a causa de complicaciones derivadas por COVID-19, con lo que se suma a la lista de personajes vinculados al deporte que pierde la vida ante la pandemia del coronavirus que en Estados Unidos ya supera las 60 mil víctimas mortales.

The A's are mourning the loss of former Athletic minor leaguer Miguel Marte, who passed away earlier this week due to complications from COVID-19. Marte played in the A's system from 2008-2012. Our thoughts and prayers are with his family and friends.https://t.co/PV7UEuAuvL pic.twitter.com/mVeLdOUciU

— Oakland A's (@Athletics) May 1, 2020