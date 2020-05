Inmigrantes paran labores en fábrica de mascarillas tras la muerte de una empleada por coronavirus

Los trabajadores de una fábrica donde elaboran mascarillas y otros productos de protección para la salud llevaron a cabo el viernes 1 de mayo un paro de labores luego de que una empleada murió por coronavirus y la compañía no les habría informado ni tomado medidas al respecto.

Los empleados de LSL Healthcare en el área de producción de equipo de protección personal (PPE) para hospitales, todos ellos inmigrantes y la mayoría mujeres, pararon labores para ponerse a salvo y entregaron una carta a la gerencia exigiendo mejores condiciones labores y 14 días pagados de cuarentena luego de que una de sus compañeras falleciera al enfermar de COVID-19.

La fábrica de LSL Healthcare se ubica en los suburbios de Chicago y continuaba en operaciones durante la pandemia al ser considerada como esencial.

“La compañía debería llamarnos cuando la crisis de COVID-19 haya terminado de acuerdo con el gobierno de Illinois o cuando la compañía esté lista para reanudar operaciones seguras de conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador JB Pritzker. Volveremos a trabajar incondicionalmente hasta entonces”, escribieron los trabajadores en la carta.

BREAKING: Chicago healthcare supplies production workers walk out on #MayDay to protect their lives after a coworker dies of #Covid19 https://t.co/6CBqw1SnEc

— Arise Chicago (@AriseChicago) May 1, 2020