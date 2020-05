Sancionan a pitcher ligamayorista por inyectarse sustancia utilizada para caballos de carreras

Las Ligas Mayores dieron a conocer que el pitcher dominicano de los Indians de Cleveland Emmanuel Clase fue sancionado con 80 partidos, tras violar la política de sustancias prohibidas usadas para mejorar el rendimiento del juego.

Clase dio positivo por boldenona, esteroide inyectable derivado de la testosterona, el cual no tiene uso terapéutico y suele utilizarse en el mercado negro para los caballos de carreras, por lo que ayuda al aumento de masa y fuerza muscular.

Emmanuel Clase suspended 80 games for PEDs, leaving his season in doubt https://t.co/y2b7i77dUJ

— The Athletic Cleveland / Columbus (@TheAthleticCLE) May 2, 2020