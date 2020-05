Asesinan a presunto líder de pandilla de motociclistas en El Bronx

El presunto líder de una pandilla de motociclistas fue asesinado la tarde de domingo en El Bronx por dos hombres armados.

Un video obtenido por el Daily Mail registra el momento en que dos sujetos bajan de un camioneta Jeep Cherokee Azul para balear a un hombre en Holland Avenue en el vecindario de Allerton. El hecho sucedió a las 3:20 p.m. Los sicarios usaron armas con silenciadores.

Man shot dead by 2 masked men aiming pistols with silencers in the #Bronx; no arrests have been made pic.twitter.com/yPtZY9z0kS

— GrantB911 (@GrantB911) May 4, 2020