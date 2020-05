Ferdinando Valencia recuerda a su hijo Dante a 9 meses de su muerte

View this post on Instagram

Me dijo el Señor … ves allá donde está aquella Hermosa mujer? Si, esa que tiene a ese ángelito en su regazo y lo arrulla con tanto amor y lo duerme en sus brazos, la puedes ver? …sí Señor.. Quién es esa mujer? El Señor respondió es mi querida madre. Y sabes qué hace? ..Me miró y dijo: ella duerme a tu hijo…ella lloro y sufrio un dolor como el tuyo. Ese es mi hijo señor?….Si ese ángel hermoso es tu hijo… .así que, estate tranquilo tu hijo con mi Madre duerme y con mi Padre habla y muchas misiones tiene. Debes de sentirte feliz porque un ángel brilla por ti! …El Señor extendió su mano y dije…llévale este beso por mi!…..Y una voz hermosa escuché decir: Todos esos besos ya se los di por ti!… era su hermosa madre. #9meses #AngelDante #NuestrosMellizos 👼🏻