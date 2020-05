“Por cada muerto de coronavirus mataremos a 10 médicos”, narcos amenazan a doctores

Los delincuentes aseguran que la enfermedad es un invento pero aún así amagan al personal de la salud

En redes sociales circula un mensaje de parte de narcotraficantes que tienen presencia en el municipio de Petatlán en el estado de Guerrero en contra de personal médico que enfrenta a la pandemia de coronavirus o COVID-19.

A decir de uno de los mensajes, un presunto delincuente que tendría presencia en la zona asegura que por cada persona enferma de su familia que pierda la vida en los hospitales, el grupo criminal al que pertenece matará a diez médicos.

#Petatlan #Guerrero VIA RS PRESUNTO Integrante de Cartel Amenaza A Médicos C/Ejecutar a 10De Ellos Por Cada Persona Que Maten En el Hospital… pic.twitter.com/Tn13woRSS3 — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) May 3, 2020

Se trata de un sujeto identificado como Pedro Avilés Salazar quien escribe el siguiente mensaje:

“Miren doctores hijos de su puta madre nada más para que sepan, yo sé que tienen una meta y les pagaron para que todo el que llegue enfermo al hospital o al IMSS lo aíslen como infectado y después lo matan ustedes mismos. Para que vayan sabiendo por cada familiar que ustedes me maten yo voy a matar a 10 de ustedes así que ya saben” (sic), se lee en la supuesta amenaza en contra de personal de la salud.

Por desgracia, en México ha sido una constante que los ciudadanos crean que el coronavirus no existe y en otros casos, los doctores y enfermeras han sido víctimas de ataques donde los acusan de propagar la enfermedad. Desde golpes, hasta rociarlos con cloro o agua hirviendo, el personal médico no sólo se ha tenido que enfrentar al riesgo de enfermarse de COVID-19, si no que además han sido víctimas de esas agresiones.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de un grupo de personas que acusó que en un hospital en México, los doctores estaban matando a los enfermos con coronavirus y además agredieron al personal médico y de seguridad del centro de salud conocido como Hospital de las Américas ubicado en el municipio de Ecatepec en el Estado de México.

