Tormenta en Tennessee casi se lleva a empleados de construcción hispanos que trabajaban en techo de vivienda

TRABAJADORES HISPANOS EN TORMENTA NASHVILLE

TRABAJADORES HISPANOS SUFREN LA FUERZA DE UNA TORMENTA MIENTRAS LABORABAN EN EL TECHO DE UNA CONSTRUCCIÓN EN NASHVILLEUn video subido por una usuaria de facebook, vecina de Antioch, muestra el momento en que varios trabajadores hispanos se encontraban haciendo labores de carpintería en el techo de una casa en construcción, cuando una fuerte tormenta acompañada de vientos que según las autoridades llegaron hasta las 71 mph, irrumpieron en gran parte del estado de Tennessee.Luego de autorizar la utilización de su video, la usuaria de nombre Tiffany Wolford Holt, comentó que los trabajadores cayeron al no soportar la fuerza de los vientos y no poder sostenerse. Dijo, al parecer no fueron de gravedad.

Posted by Nashville Noticias on Sunday, May 3, 2020