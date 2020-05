El coronavirus no lo detuvo: John Cena rompe cuarentena para cumplir el sueño de un niño con cáncer

El actor y luchador de la WWE, John Cena decidió cumplir el sueño de un niño que pelea contra el cáncer y anhelaba conocerlo, pese a que eso implicaba salir del confinamiento en plena pandemia por el coronavirus.

El pequeño de 7 años, llamado David Castle, padece en una etapa avanzada la enfermedad del tumor de Wilms, que es un tipo de cáncer de riñón, por lo que el gladiador decidió visitarlo para motivarlo en su lucha contra este mal.

.@JohnCena is the best. ❤️

No one has granted more wishes. And a pandemic won’t stop him.

Cena surprises 7-year-old battling life-threatening illness in Florida, via @WFLA: https://t.co/rWWgznGjzs pic.twitter.com/TcyBatl4Km

— Austin Kellerman (@AustinKellerman) May 3, 2020