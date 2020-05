3,16 millones de trabajadores solicitaron el seguro de desempleo la semana pasada

El distanciamiento social obligado con el coronavirus ha dejado más de 33 millones de desempleados en siete semanas

El desempleo continua haciendo estragos en un momento que es histórico en este sentido.

Otros 3,169,000 millones de trabajadores en EEUU solicitaron el seguro de desempleo debido a la situación creada por el coronavirus la semana que acabó el 2 de mayo.

Son 677,000 personas menos que la semana anterior, según las cifras revisadas del departamento de Trabajo que dejan la estadística del 19 al 25 de abril en 3,846,000, ligeramente superior a lo estimado.

En total, desde que hace siete semanas se desató la crisis del coronavirus y se empezaron a cerrar negocios temporal o totalmente, se han perdido algo más de 33 millones de empleos. El viernes se conocerán las cifras oficiales de desempleo de la Oficina de Estadísticas Laborales correspondientes a abril y se espera que el desempleo haya llegado a porcentajes de dos dígitos.

En el caso de los latinos puede ser una lectura tan mala como parcial porque muchos de los trabajos perdidos no cuentan en ninguno de las cuentas que se hacen oficialmente. Los indocumentados no puede cobrar las ayudas del desempleo, por lo que no figuran en la estadística del jueves.

El distanciamiento social ha obligado a muchos de los negocios que emplean tradicionalmente a mano de obra latina a cerrar o dejar de operar temporalmente. Desde restaurantes hasta construcción. En el caso de las personas que trabajan en hogares como asistentes de limpieza, cuidando niños o ancianos, el número de personas afectadas no cuenta en la estadística.

Las cifras de trabajadores recibiendo ayudas son también una foto algo borrosa de la realidad porque sigue habiendo problemas en los servicios de desempleo para atender la fuerte e inusual demanda. Es decir, son desempleados todos los que lo solicitan pero no todos los que lo solicitan lo han conseguido.