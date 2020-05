El escuadrón de los “Ángeles Azules” volarán por el sur de Florida este viernes: este será el recorrido

El escuadrón de los “Ángeles Azules” de la Marina de Estados Unidos volarán sobre Miami el viernes para rendir tributo a los sanitarios y equipos de emergencia que han estado trabajando al frente de la batalla contra la pandemia del coronavirus, y que aún siguen haciénolo.

A través de un mensaje en sus redes sociales, los Blue Angels confirmaron que estarán visitando el sur de la Florida para saludar también a todos los residentes, que están sufriendo los estragos de esta grave crisis sanitaria.

Te puede interesar: Una residencia de ancianos de Miami supera los 100 casos positivos de coronavirus

Residents of #Jacksonville and #Miami should observe the flyover from the safety of their home-quarantine and should refrain from traveling to see the flyover tomorrow. Social distancing should be practiced at all times.

Stay home and stay safe!#AmericaStrong#InthisTogether

— Blue Angels (@BlueAngels) May 7, 2020