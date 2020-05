Ligas Mayores manda señales de vida para la temporada 2020 y espera retomar entrenamientos en junio

De a poco las Ligas Mayores continúan dando pasos en el camino hacia la realización de la temporada 2020 y este miércoles trascendió en varios medios de comunicación que la próxima semana le presentarán a los peloteros una propuesta formal con el plan de actividades de este año, el cual consideraría retomar los entrenamientos de primavera el próximo mes de junio.

Teams are telling players to get ready and get in shape. MLB is expected to send a return-to-play proposal to the union soon. The gears for baseball's return are starting to turn — but significant hurdles remain for it to become a reality. News at ESPN: https://t.co/fHiasxlS1A

— Jeff Passan (@JeffPassan) May 7, 2020