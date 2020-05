5 superautos que fueron encontrados abandonados y muchos soñamos con uno

View this post on Instagram

Il "barn find" di questa settimana è la storia di una Mercedes 300SL che per ragioni che probabilmente rimarranno per sempre un mistero è stata sepolta in un garage di Jacksonville per 53 anni. Ritrovata in Florida questa Gullwing è l'esemplare numero 43 completato nell'ottobre del 1954 e originariamente rifinito in blu medio con interni in pelle grigio chiaro. Preparata per la riverniciatura fu abbandonata originale in ogni sua parte fino a trovare casa al Mercedes-Benz Classic Center di Irvine nel 2018, in California. Nessuna notizia dopo essere stata esposta ad Amelia Island nel 2019 nelle condizioni in cui è stata ritrovata, ma molto probabilmente i tecnici la restaureranno secondo le specifiche esatte di quando fu issata a bordo della nave mercantile diretta a New York il 16 novembre 1954