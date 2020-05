Alerta policial por niño latino desaparecido en Nueva York

La policía estatal de Nueva York emitió una “Alerta Amber” por Gustavo Oliveira, un niño de 9 años que desapareció en el norte del estado y se cree que fue secuestrado por otro latino.

Según las autoridades, Oliveira posiblemente fue secuestrado en Tallow Wood Drive en Clifton Park, alrededor de la 1 a.m. de esta madrugada.

El niño tiene ojos marrones y cabello negro, mide aproximadamente 4 pies 8 pulgadas y pesa unas 100 libras.

La policía dijo que el menor fue visto por última vez con Nivaldo Oliveira, de 41 años. Se le describe de ojos marrones y cabello negro, mide aproximadamente 6 pies de alto y pesa alrededor de 190 libras.

Aunque ambos tienen el mismo apellido, el alerta no aclaró si son parientes. La policía cree que el niño podría estar en peligro inminente o sufrir daños corporales graves, informó Pix11.

La policía del estado de Nueva York ha publicado la foto de ambos, en procura con su paradero.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

****UPDATED PHOTOS****AMBER ALERT*****

The New York State Police is investigating a child abduction on Tallow Wood Drive in Clifton Park, NY at about 1:00 AM on 5/8/2020. Anyone with any information is asked to call the SP Clifton Park at (866)NYS-AMBER or dial 911. pic.twitter.com/W1spLKqzYW

— NewYorkStatePolice (@nyspolice) May 8, 2020