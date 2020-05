Cervecerías artesanales en México aguantarían solo cuatro meses más en plena crisis por coronavirus

Los cerveceros artesanales están mirando oportunidades en el comercio electrónico y en tiendas como OXXO o 7Eleven para ampliar sus canales

Itzel y Daniel bajan de la camioneta un sábado por la tarde. Ella lleva cubrebocas y entrega las dos cajas de cervezas artesanales Dos Palomas solicitadas a domicilio en el norte de la Ciudad de México. Un día antes tuvieron un pedido hasta Toluca, Estado de México. Su empresa familiar arrancó en la capital del país en tiempos de la influenza AH1N1 y, recordó, no les afectó tanto como esta pandemia de COVID-19.

“No nos podemos dar el lujo de parar si vivimos de esto. Hicimos una cata virtual y recordamos que nacimos en el 2008 cuando estaba lo de la influenza. Es curioso que ahora estamos viviendo esta etapa. En aquel entonces no hubo tanto problema y ahorita sí está bastante complicado todo; llevamos el día a día, tuvimos que recurrir a otras dinámicas y abrir otros canales. No solo nosotros, también restaurantes han tenido que apostar al servicio a domicilio e incluso ajustar sus precios“, dijo Itzel.

En el sector de los cerveceros artesanales, con más de 6,000 empleados, el vicio está en el cobro de impuestos mayor al de las grandes cerveceras, también paradas desde inicios de abril por no ser actividades esenciales.

“La desventaja en impuestos es abismal”, aseguró Alejo Magallanes, de Cervecería Loba en Jalisco y presidente de la Asociación Cervecera Mexicana (Acermex), la cual levantó en la primera quincena de abril una encuesta entre 78 cervecerías mexicanas (35 por ciento de la producción nacional de cerveza artesanal independiente). Calculan que podrán aguantar solo cuatro meses más. La mayoría de los consultados, con promedio de 12 empleados, no llega a la década de existencia.

“Los datos están cambiando muy rápido. De pronto hay estados o municipios donde ya hay Ley Seca”, dijo Alejo desde Guadalajara. “Aunque por primera vez conviene ser chico [mientras dura el inventario], porque la cerveza industrial la producen en unos cinco días del grano a la botella, y nosotros para una cerveza similar son dos meses o más por lo que, aunque estamos parados, nuestros inventarios son mucho más robustos. Pero es innegable que algunas de las chiquitas van a desaparecer. Necesitamos un cambio en el marco tributario para poder competir con las grandes y fomentar esta industria muy bonita y nacional”.

Las primeras cifras ya reflejan la crisis por la que atraviesan. De febrero a marzo las ventas se les cayeron en promedio 76.8 por ciento, sobre todo a bares o restaurantes ahora cerrados, y prevén cerrar el año un 50 por ciento por debajo de las registradas en 2019, año en que hubo 6 mil 373 empleados en 940 cervecerías artesanales.

Ante ello, el 96 por ciento paró operaciones completa (41.3 por ciento) o parcialmente (54.7 por ciento), lo que dejó 42 desempleados hasta el 12 de abril. El 44 por ciento de los cerveceros artesanales independientes encuestados prevé tener que despedir en algún momento y estiman que tendrán que dejar ir en promedio a 43 por ciento de sus empleados. Este huracán, calcula Acermex, dejará pérdidas por más de 31 millones de pesos en el sector.

Pero Alejo ve una pequeña luz al fondo de la botella: las tiendas abarroteras, con escasez de cervezas industriales en sus refrigeradores por el paro de producción desde marzo, los están buscando. “Antes no se vendía cerveza artesanal en la tienda de la esquina, pero ahora podemos hacer mancuerna con ellos porque el 40 por ciento de sus ventas son cerveza; la necesitan”, dijo.

Itzel, de Dos Palomas, no descarta que el mercado esté apostando a que las grandes cerveceras sean las que sobrevivan esta pandemia, por lo que al igual que otros colegas suyos requirió apoyo fiscal para sobrellevar la crisis sanitaria y económica. “El IEPS es una triple cuesta; puede acabar a cualquier microempresario”, lamentó.

CERVEZA A DOMICILIO Y EN TIENDAS DE LA ESQUINA

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se decretó el paro de actividades no esenciales hasta finales de mayo. Alejo Magallanes, presidente de Acermex, destacó que los cerveceros artesanales están volteando a ver al comercio electrónico y a las tiendas como OXXO o 7Eleven para ampliar sus canales.

“Tenemos stock, pero yo no le calculo mucho más. Todavía nos falta un mes. No más, tal vez se nos puede acabar antes. Vamos a tener que ver la manera de cómo salir. Un mes se pasa rápido, pero en cuestión económica no perdonan los gastos de la casa, del negocio, del pago de renta del taller…”, previó Itzel, de Dos Palomas. “No le veo más, la verdad es que nosotros no podemos aguantar más. Habrá un momento en que por más creativo que te quieras ver, necesitas dinero para producir y volver a arrancar”.

Ambos pequeños empresarios, Itzel y Daniel, han aprovechado su red de amigos, conocidos y clientes fieles a sus cervezas con estilos ingleses como una fría Red Ale, conformada por años del negocio y asistencia a festivales cerveceros.

“A ellos les estamos tocando puertas. Hemos tenido mucho apoyo, muy buena respuesta”, agradeció Itzel. “No es lo mismo que la distribución en restaurantes y puntos de venta mucho mayores, pero por ese lado estamos felices. Va caminando más lento todo, pero no hemos parado en totalidad”.

Por la contingencia sacaron un precio especial por 12 cervezas en una caja. Como está llegando directo a su público descuentan el costo de los intermediarios.

“No quiero pensar en que tal vez no la podamos salvar. Voy en que pensemos que lo lograremos, aunque sea a rastras”, afirmó Itzel. “Agradecemos a quienes consumen local, hacen su pedido y disfrutan lo que hacemos”.

En Cervecería Cholula, en Puebla, también están sobreviviendo a través del servicio a domicilio. Su fábrica y el restaurante de a lado, para que los clientes vean cómo se produce la cerveza, están cerrados desde hace mes y medio. Solo llevaban un año de abrir y pospusieron su fiesta de aniversario.

Antes de parar la producción por decreto gubernamental, el dólar en más de 20 pesos les pegó con la importación de insumos. Ambos negocios emplean a unas 19 personas, a quienes ya les tienen que pagar sueldos reducidos.

“Estamos vendiendo a domicilio lo que nos queda de inventario. En el restaurante redujimos el menú”, comentó Luis. Meditó sobre cuánto tiempo podrán seguir así. “Está un poco canijo. Si esto continúa indefinidamente, no sé cuánto aguantemos más”, aseveró.

CUANDO SE REACTIVE LA FÁBRICA

Los tres apoyos más solicitados al Gobierno entre las 78 cervecerías encuestadas por Acermex fueron la habilitación de un presupuesto para créditos a tasa de interés baja específicos para pequeña y mediana empresas; aplazamiento del pago de préstamos y deudas a instituciones privadas-comerciales sin generación de intereses, y permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio 2020.

“Va a ser muy difícil sobrevivir. Si se nos acaban los inventarios, no podemos producir y sigue la pandemia, será nuestra estaca final. Pero si por algo aguantamos hasta la normalidad, regresaremos a venderles a centros de consumo, pero con un montón de nuevos canales de venta como las abarroteras y supermercados que antes no veíamos, tendremos tiendas electrónicas; regresaremos como empresas más completas”, previó Alejo, presidente de Acermex.

Cervecería Loba, su empresa, previó la crisis desde febrero cuando estaba en China, por lo que se apretaron el cinturón para mantener a todos sus empleados. “Ya lo veíamos venir y ahorramos efectivo”, recordó. “Podemos llegar a julio. Apretamos con nuestros proveedores; entre todos nos estamos ayudando para salir”.

Loba está lanzando su tienda en línea apunto de ligarla a su página de internet. “Ya nos han caído pedido, a pesar de que no la hemos anunciado. La gente está buscando en internet venta de cervezas”, adelantó.

Además están aliándose con transportistas para que el servicio a domicilio se amplíe a otras entidades. “Hicimos una buena mancuerna. Nos cuesta 70 pesos el envío de Guadalajara a Aguascalientes”, ejemplificó.

Las otras cervecerías asociadas, a excepción de las muy pequeñas con la fabricación en la cochera, también están apostando a extenderse a otros sitios.

Claudia, de la Cervecería Jack, pionera en la Ciudad de México desde hace 14 años, se unió a las voces que exigen apoyo fiscal. “Hemos peleado mucho como cervecerías artesanales que nos cobren menos carga de impuestos, sobre todo el IEPS que es una carga impresionante”, acusó. “No solicitamos una condonación de impuestos porque debemos colaborar, pero sí un apoyo para pago de impuestos pendientes. Justo en marzo y abril se atravesó esto y pagábamos salarios o a Hacienda”.

Por la Ley Seca promulgada en la Alcaldía Gustavo A. Madero desde finales de abril solo pueden deleitar con sus stout o frutales a domicilio en alcaldías aledañas “con compras mínimas que no nos ayudan a superar la crisis”. Sus ventas se han reducido un 90 por ciento por el cierre de los centros de consumo, sentenció. Aunque venden a tiendas de autoservicio, se les descuenta el costo del intermediario.

“El mercado para las cervecerías artesanales no ha sido fácil en sus inicios. Ha estado enfrentando diferentes retos, entre ellos, los costos. Pero también es bueno cuando los clientes se enamoran de los productos”, comentó una de los ocho colaboradores de la cervecería familiar pionera en cervezas con cacao. “Y ahorita por la pandemia estamos viendo cómo vamos a quedar”.

Claudia prevé que pasando esta tormenta no trabajarán como antes. Se explica: los colaboradores no podrán trabajar diario en horario formal. Ahora no reciben su salario completo, aunque, a diferencia de empresas grandes, reciben el salario mínimo sin laborar. Hasta mayo podrían estar así. No más.

“No queremos que la gente se infecte por venir a trabajar. Somos una familia. No queremos que se vayan, pero tendremos que evaluar los ingresos contra las ventas que puedan haber”, dijo. “Si la recuperación no es tan rápida se va a llevar a quiebre a muchas empresas. El 75 por ciento de las empresas en México somos pequeñas”.

(Por Dulce Olvera)