Camila Sodi comparte fotografías inéditas de sus embarazos y durante la lactancia

Gracias a mis hijos por haber expandido mi corazón 💓 por que son mis maestros para que cada día quiera yo ser una mejor persona. Es el viaje más maravilloso y aterrador de esta tierra . Primero les regalas tu cuerpo entero para que lo habiten , los nutra y se hagan humanos ahí dentro , después llegan al mundo y hay lágrimas de amor , de alegría , de confusión, de falta de sueño, y leche , mucha leche . Gracias cuerpo que los contuviste y los nutriste ❤️ Epifanias , lecciones , errores , revisadas interiores para limpiar lo que no debería permear a esta nueva generación que venimos cargando de nuestros ancestros. Es un placer y un honor poder enséñales mi versión de esta vida , poder enseñarles la tierra que nos habita y recorrerla juntos . Que sean unos humanos conscientes y llenos de amor para repartir ❤️ GRACIAS por transformarme por que finalmente ustedes me regalaron mi súper poder , el poder de amar sin límites ni condiciones, amar , amar , amar , por que nunca se puede amar demasiado ❤️