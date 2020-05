Elon Musk desafía a las autoridades y reabre planta de Tesla en California

Elon Musk, el fundador de Tesla, anunció este lunes el reinicio de la producción en su fábrica de Fremont, en California,California, desafiando a las autoridades afirmó que está dispuesto a ser arrestado por violar la prohibición de ese condado de que reanude las operaciones.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020