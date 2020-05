Cómo un latino de 25 años se compró 5 propiedades en Estados Unidos y gana más de $200 mil dólares al año

Alex Sánchez ganó más $230,000 dólares el año pasado gracias a los ingresos de 5 propiedades y las ideas de 2 libros de finanzas personales que leyó

Alex Sánchez, de 25 años, originario de Chicago, Illinois, ganó más de $230,000 dólares el año pasado gracias al trabajo que realiza como electricista, a los ingresos que obtiene de su empresa y sus ahorros.

Sánchez logra obtener dinero extra gracias a la compañía de cortado de césped y quitanieves que fundó junto a su hermano y a las rentas del alquiler de 5 propiedades.

Alex vive al oeste de la ciudad de Chicago y está obsesionado con las finanzas. En su habitación tiene un pizarrón donde registra sus ahorros que llegan a cerca de $7,000 dólares mensuales. Él planea ser parte de la comunidad FIRE y contar con independencia financiera y jubilarse a una temprana edad. Aspira ser millonario a los 30 años, una meta que se fijó después de leer dos libros de finanzas personales.

El libro “Padre rico, padre pobre”, del autor Robert Kiyosaki, le enseñó a Sánchez que dos jefes de familia tuvieron éxito en su vida, pero uno de ellos siempre tuvo problemas financieros. El libro le permitió construir riqueza incluso al tener un salario bajo explicó Sánchez en una entrevista a CNBC.

Otro de los pilares que le han ayudado a crear su estilo de vida fue leer “El cambio total del dinero” de Dave Ramsey, donde conoció como tomar el control de sus finanzas y salir de las deudas de tarjetas de crédito y de los préstamos.

El libro señala que antes de pagar las deudas, es importante crear un fondo de emergencia para enfrentar cualquier gasto inesperado que se presente además de realizar estrategias para lograr ahorros suficientes para la jubilación.

La inversión

Un reciente ascenso en su trabajo le permite a Alex tener un salario base de $120,656 dólares al año más un bono extra de $10,000 dólares. Sánchez dejó la universidad por lo que no tiene deuda en préstamos estudiantiles. Trabaja alrededor de 60 horas semanales y cuando existe alguna emergencia apoya a sus compañeros obteniendo horas extras. De manera adicional obtiene $3,600 dólares producto de su empresa.

Es dueño de 5 propiedades de alquiler incluyendo un departamento, un condominio y una casa unifamiliar que comparte con su madre que después de gastos e impuestos obtiene $1,600 dólares mensuales.

Las hipotecas de sus primeras dos propiedades las pagó en efectivo, para la tercera Alex puso un 20% de adelanto con ayuda de su madre y para las hipotecas más recientes utilizó sus ahorros.

“Definitivamente me gusta animar a otras personas a que inviertan en bienes raíces ya que es algo que la tecnología nunca podrá reemplazar y la gente siempre necesitará un lugar para vivir, incluso aunque la economía se encuentre mal”.

Cada mes Alejando ahorrar cerca de $7,000 dólares para cumplir su meta de adquirir más propiedades para alquilar. Antes de casarse quiere ahorrar tanto dinero como sea posible. El joven también invierte cerca de $1,000 dólares mensuales usando una aplicación en su celular en donde ya cuenta con más de $17,000 dólares en su cuenta de inversión.

“Mi madre siempre me decía que ahorrara. Más tarde me di cuenta que no tiene sentido ahorrar si no inviertes tu dinero”, dijo la entrevista.

Las facturas

Entre sus gastos Alez Sánchez separa cerca de $1,500 dólares mensuales de los cuales, $400 utiliza para comprar comida y $300 para despensa. Paga un promedio de $200 dólares en gasolina y $95 dólares para mantenimiento de su vehículo.

Alejando no paga renta, pues vive junto a su madre y hermano. Paga $250 dólares en servicios de electricidad, gas, agua, basura y mantenimiento, mientras que su hermano se encarga de la factura del servicio de internet.

De sus gastos cuenta con un pequeño presupuesto de de $100 dólares para diversión y unos $150 cuando sale con sus amigos o con su novia.

“La razón por la que no gasto dinero en cosas tontas, es por que si tiro el dinero tiro mi tiempo, mi vida y es algo que nunca voy a recuperar”.

