Cuomo promueve ley para proteger empleos cuando se reactive la economía tras pausa por el COVID-19

El Gobernador pidió a los legisladores del estado introducir la iniciativa "americanos primero" que ordenaría a las compañías contratar el mismo número de trabajadores que tenían antes de la pandemia

Nueva York sigue adelante su marcha para hacer efectiva la reapertura del estado, tras casi dos meses de pausa debido a la crisis del COVID-19. Y dentro de los planes para garantizar que la reactivación de la economía cuente con todas las protecciones necesarias en la Gran Manzana y el resto de localidades del estado una vez todas las regiones hayan abierto, el gobernador Cuomo propuso una ley que pretende proteger cientos de miles de empleos.

Así lo anunció este martes el mandatario estatal, tras explicar que se reunió con los congresistas y senadores que representan a Nueva York en el Congreso para pedirles que impulsen a nivel federal la llamada ley “Americanos primero”, que exigiría a las compañías contratar el mismo número de trabajadores que tenían antes de la pandemia, si quieren recibir el dinero del rescate dado por el gobierno.

El anuncio fue hecho luego de mencionar que en el último día hubo 195 muertes en Nueva York, es decir, 34 más que el día anterior, lo que elevó el número de fatalidades a 21,867 (15,101 de ellas en la ciudad) y que los contagios llegaron a 342,267, de los cuales 184,319 se han dado en los cinco condados.

Cuomo pronosticó que de no ejercer presiones legales a las empresas, utilizarán la pandemia como excusa para legitimar la no preservación de empleos, condenando a miles de trabajadores a “pasar hambre y no tener para sus pagos de renta e hipotecas”.

“Las corporaciones ya tienen visto su próxima estafa. Van a usar la pandemia para justificar despidos y no volver a contratar a muchos empleados para incrementar sus ingresos y el valor de sus acciones a espaldas de los los trabajadores estadounidenses (…) por eso necesitamos que se apruebe esta ley”, dijo Cuomo. “Es muy sencillo, si no vuelven a contratar a los empleados que tenían tendrían que devolver el dinero que les dieron”.

Apoyo a trabajadores

El Gobernador aseguró que la delegación legislativa de Nueva York que esta semana está en Washington debatiendo el nuevo programa de ayudas proveniente del Gobierno federal, le dio su palabra para introducir el proyecto de ley de apoyo a los trabajadores.

Cuomo manifestó su temor de que las compañías sean rescatadas y los empleados terminen sin trabajo.

“No vamos a subsidiarlos para despedir trabajadores. Si puede despedir trabajadores, y está ahorrando dinero al despedir trabajadores, entonces no necesita que el contribuyente estadounidense lo subsidie”, dijo el político, al tiempo que hizo nuevamente un llamado al gobierno federal para que otorgue fondos de ayuda para reactivar la economía y financiar las principales necesidades del Estado.

Cuomo advirtió que Nueva York necesita $61,000 millones para evitar recortes en el presupuesto estatal y para echar la economía a andar. De no ser así, advirtió que habrá recortes considerables del 20% en la educación, la salud y los gobiernos locales, lo que según dijo, sería un golpe a mansalva a los llamados héroes, que actualmente están en primera línea de riesgo dando su vida por salvar a los afectados por la pandemia.

“Los hospitales son las enfermeras y los médicos que nos ayudaron a superar esto, y todos los celebran como héroes, y si no podemos financiar al estado, es a ellos a quienes estamos lastimando”.

El Gobernador agregó que las nuevas ayudas financieras aprobadas pro Washington deben incluir asistencia para propietarios e inquilinos, proyectos de infraestructura, protección de nómina para preservar empleos, ayudas de gastos funerarios y la derogación del límite de exenciones de impuestos estatales y locales (SALT).

“Para hacer que esta economía crezca y se reactive vamos a necesitar una ley de estimulos inteligente”, dijo.

Sobre el proceso de reapertura del resto de las regiones que todavía no están listas para comenzar su transición a la “normalidad” a partir del próximo 15 de mayo, Cuomo anunció la creación de un sitio online, de acceso público para que todos puedan observar los avances y lo que se necesita para pasar a la fase de reapertura.

“Tenemos información clara y transparente que todos puede ver para mirar si necesitamos abrir o cerrar más la válvula”, dijo Cuomo.

El mandatario hizo un llamado a los neoyorquinos para que se sumen de manera activa al proceso de preparación de la reapertura, manteniendo las normas de distanciamiento social, la cuarentena y el uso de elementos de protección como las mascarillas, para evitar la propagación del COVID-19.

“El uso de la mascarilla es vital, es una señal de respeto”, dijo el político, quien se declaró preocupado por el aumento de casos de niños hospitalizados por COVID-19, especialmente tras la muerte de dos varoncitos de 5 y 7 años y una niña de 18 años.

“Esta es una situación verdaderamente perturbadora. Yo sé que hay padres alrededor del estado y alrededor del país muy preocupados por esto y deberían estarlo”, concluyó el Gobernador, pidiendo a los padres estar alerta con la salud de sus niños, especialmente advirtiendo que muchos no presentan síntomas como asfixia o incapacidad de respirar.

Datos de coronavirus en NY

195 muertes se registraron en las últimas 24 horas

142 de los decesos ocurrieron en hospitales

53 muertes se presentaron en hogares de ancianos

34 muertes más que el día anterior

161 fallecimientos hubo el domingo

207 muertes hubo el sábado

21,867 son las muertes en el estado

15,101 decesos han ocurrido en los cinco condados

5,136 aparecen como muertes probables por COVID-19 no incluidas en las cifras generales

100 niños están hospitalizados por coronavirus

29% de ellos entre los 5 y 9 años

28% de los menores hospitalizados están entre los 10 y 14 años

18% de los niños hospitalizados están entre los 1 y 4 años

342,267 contagios se han presentado en el estado hasta ahora

184,319 de los contagios pertenecen a la Gran Manzana

Dónde mirar los datos diarios del avance de las regiones de NY :

Tan solo haga click en este enlace para ver las 7 categorías requeridas para iniciar la transición de las 4 etapas: https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard