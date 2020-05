Jordan Vs. Mayweather: la última batalla ¿quién es el deportista más millonario?

Michael Jordan y Floyd Mayweather, dos figuras del deporte de las que siempre se habla cuando se habla de verdaderos millonarios, de contratos impensables y de ganancias simplemente fuera del entendimiento de los simples mortales.

Air Vs. Money

Es momento de ponerlos en el ring y averiguar, quien es el rey de los billetes cuando se trata de deportes:

Mayweather es, sin duda, el deportista que más dinero ganó en la década anterior, según publicó Forbes, más que Messi, Cristiano Ronaldo o LeBron James, el boxeador de 42 años amasó una fortuna valuada en 915 millones de dólares de 2010 a 2019. Más de 100 por encima de su inmediato perseguidor: Cristiano Ronaldo.

NEW POST: Some say Floyd Mayweather's net worth is $560 million. Whatever it is, there's one thing we can all agree on he's one of the greatest boxers of all time. #boxing #mayweather #networth #sports https://t.co/NWVBvrY0Qa pic.twitter.com/Na9bye57fW

La fortuna de Floyd Mayweather ronda los 560 millones de dólares según el sitio Celebrity Net Worth, pero algunos otros sitios especializados lo colocan entre 700 y 1,000 millones; el boxeador fue apenas el tercer deportista en la historia en rebasar los $1,000 millones de dólares en ganancias netas.

Pero Michael es el Rey Midas, no solo es el deportista que más dinero ha ganado en todos los tiempos, sino que sus ingresos el día de hoy, luego de casi dos décadas de inactividad, rebasan incluso a los de las más grandes estrellas del deporte actual.

Michael Jordan’s net worth grew from $1B in March 2015 to $2.1B today, according to Forbes. Keep in mind, Jordan made roughly $94M during his playing career, most of which came in 1996-97 and 1997-98.

The Last Dance continues tonight at 9 ET on ESPN. pic.twitter.com/HGlNxATEB0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 3, 2020