Rapero Tekashi 69 donó $200,000 a niños necesitados

🔥📸: #Tekashi69 dona 200,000 dólares a fundación que lucha contra el hambre en niños “Durante esta pandemia, entiendo que tenemos enfermeras y héroes de primera línea que arriesgan su vida a diario para salvar a otros. Pero NUNCA olvidé a los niños y las familias que dependen de NUESTRAS escuelas PÚBLICAS para comidas diarias y nutrición para mantener a nuestros futuros líderes creciendo a su máximo potencial. A cada influencer por ahí RECUERDA que si eres bendecido, DIOS te dio esa bendición no solo para TI sino también PARA AYUDAR A OTROS 🙌🏼 DIOS PRIMERO” 🔥 #Pandemia #Coronavirus #Covid_19 #NoKidHungry