Rápido, furioso e ilegal: Zlatan Ibrahimovic viola las leyes de tránsito suecas en su lujoso automóvil

Cuando jugaba en la MLS, Zlatan Ibrahimovic declaró que él era como un Ferrari rodeado de Fiats, haciendo referencia a que su nivel futbolístico estaba muy por encima del de el resto de jugadores de la liga estadounidense.

Parece que esta frase no fue dicha de la nada, pues Zlatan es un gran fanático de los Ferrari y en días recientes se le ha visto andar por las calles de Estocolmo, su ciudad natal, paseando a toda velocidad en su Ferrari Monza SP2, un espectacular vehículo valuado en casi 2 millones de euros y del cual solo existen 500 en el mundo.

'It wasn't registered': Zlatan Ibrahimovic could be punished for ILLEGAL spin in flash $2mn Ferrari birthday gift. pic.twitter.com/poA4HBPtYt

— Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) May 13, 2020