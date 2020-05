Alcalde presenta plan para ‘sobrevivir’ calor del verano en medio de pandemia del coronavirus

Darán aires acondicionados gratis a ancianos y abrirán centros de enfriamiento con espacio suficiente para el distanciamiento social

Este será sin duda un verano muy diferente pera los neoyorquinos, que tendrán que enfrentar las altas temperaturas de la temporada en medio de la pandemia del coronavirus. Y… ¿cómo refrescarse si estarán cerradas las piscinas y a lo mejor también las playas de la ciudad? La respuesta a esta interrogante la ofreció este viernes el alcalde Bill de Blasio, quien presentó un nuevo plan para ‘sobrevivir’ el calor al tiempo que se lucha contra el COVID-19.

El plan se enfocará principalmente en proteger a los más vulnerables ante las altas temperatuas, y también evitar que aquellos que han sido los más golpeados económicamente por la crisis del coronavirus, ahora también tengan que enfrentar las altas facturas de la electricidad, por usar más sus aires acondicionado al tener que permanecer más tiempo en sus hogares encerrados debido a la cuarentena.

“Nuestro plan está centrado en tres metas fundamentales”, indicó De Blasio al anunciar la propuesta en su rueda de prensa diaria. “Primero buscaremos proteger la salud y seguridad de los más vulnerables. Segundo darle a los neoyorquinos opciones seguras para refrescarse, que seguro serán diferentes en muchos casos a lo que hemos visto en el pasado. Tercero prevenir apagones, pero si alguno ocurre, este listos para poder responder de una manera muy rápida”.

Sobre el primer punto, el Alcalde recordó que en cada crisis siempre se trabaja en instar a los más vulnerables a protegerse ellos mismos y mantenerse sanos, “pero sabemos que hay individuos que no tienen opciones de cuidarse por su propia cuenta, y en el calor son los ancianos, los neoyorquinos más pobres, la gente que tiene una discapacidad y no puede salir de su casa aunque quiera, y aquellos con condiciones médicas crónicas, los que más sufren al no tener un aire acondicionado”.

Y será principalmente a los adultos mayores y ancianos de bajos ingresos, a quienes la Ciudad les dará aires acondicionados gratis. Y para lograr todos tengan uno, se invertirán $55 millones de dólares para comprar más de 74,000 de estos aparatos, de los cuales 22,000 serán distribuidos entre inquilinos de NYCHA.

“Vamos a trabajar rápido en identificar a las personas que los necesitan. Nos vamos a comunicar con ellos e iniciaremos las instalaciones de estos aires acondicionados comenzando la próxima semana”, dijo el Alcalde.

Ayuda con las facturas

Otra parte clave del plan será ayudar a los más pobres a costear las facturas de la electricidad durante el verano, sobre todo ahora cuando se espera que los montos sean mucho mayores a lo acostumbrado, porque los individuos y familias pasarán más tiempo dentro de sus hogares por la cuarentena. Además, explicó el Alcalde, se dará ayuda principalmente a aquellos que hayan perdido sus empleos durante la pandemia y ahora están pasando dificultades para poder pagar sus recibos.

Unos 450,000 neoyorquinos se verán beneficiados con los subsidios para pagar sus facturas, las cuales aumentan un promedio de 30% durante el verano sobre todo por el uso del aire acondicionado. La Ciudad está pidiendo a la Comisión de Servicio Público del Estado que doble el monto de estos subsidios, lo que significaría que las familias recibirían hasta $160 dólares extras durante el verano.

Crearán ‘cooling options’

La segunda meta del plan es crear ‘cooling options’, lo que significa buscar más opciones seguras para que las personas puedan refrescarse en los días más calurosos y durante las típicas olas de calor que golpean a la Gran Manzana ruante julio y agosto.

“Aunque siempre hemos tenido los centros de enfriamientos (‘cooling centers’) disponibles, estos ahora tendrán que ser diferentes debido al coronavirus”, indicó De Blasio, agregando que además de “mantener a las personas frescas para proteger su vida y su seguridad, estos centros ahora deberán funcionar de acuerdo a la nueva realidad de la pandemia y serán grandes para poder cumplir con el distanciamiento social”.

El mandatario insistió que, una vez más, serán los adultos mayores, los ancianos y los más vulnérales, los que tendrán prioridad para ir a estos lugares y estar cómodos y seguros allí durante los días calientes. Y además se planearán actividades para tengan cosas que hacer, ya que pasarán allí casi todo el día, y se les suministrará protecciones como tapabocas.

Y para los más pequeños, se trabajará con el Departamento de Parques de la Ciudad para crear ‘oasis’ con rociadores de agua, regaderas y la apertura de los hidrates que usan los bomberos en las calles, un ‘clásico de Nueva York’ como lo catalogó el Alcalde, para que los niños puedan mantenerse frescos e hidratados, principalmente en los vecindarios de más bajos ingresos.

Plan contra apagones

Y por último, el plan buscará evitar que ocurran apagones por el incremento del uso de electricidad, como el ocurrido el verano pasado que dejó a oscuras por varios días a amplias zonas de Manhattan y Brooklyn, y para ellos se contempla crear un grupo junto a Con Edison, para analizar nuevos protocolos y prevenir los problemas, incluso antes que ocurran a gran escala.

Esto incluirá mejorar la comunicación entre la compañía y las agencias de emergencia de la Ciudad, para estar preparadas a la primera señal mínima de que pueda ocurrir un corte de energía, y así informar al público y ordenar ajustes en el uso del suministro eléctrico.

Entre las nuevas medidas para actuar antes posibles apagones, se exigirá que los centros donde hay personas más vulnerables como ansianatos, centros de cuidados de adultos mayores y casas de enfermerías, tengan planes de contingencia para que puedan actuar de manera inmediata, incluyendo contar con generadores de energía. Actualmente la Ciudad cuenta con 60 plantas de energía portátiles, que están listas para ser movilizadas a donde se necesiten.

Plan contra el calor y el COVID-19: