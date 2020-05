Cae avión de la Fuerza Aérea de Canadá usado para levantar moral de la población

Testigos dicen que el piloto pudo evacuar y cayó en un casa

Un avión de la Fuerza Área de Canadá cayó este domingo en la región de Kamaloops de la provincia de British Columbia.

La aeronave era uno de los Snowbirds usado en demostraciones para levantar la moral de población por la pandemia del coronavirus.

Relacionado: Deportan a cinco mexicanos indocumentados a Canadá

El hecho ocurrió poco antes del mediodía. Un video muestra a dos de los aviones después de despegar. En un momento uno se separa del otro como si quisiera retornar. A los segundos se ve que pierde el control, hay una pequeña explosión y cae.

Here's a video that was sent to us at @RadioNLNews from earlier this morning. #Kamloops pic.twitter.com/hc61YWscmQ — Victor Mario Kaisar (@supermario_47) May 17, 2020

Un testigo dijo que el piloto logró salir expulsado antes de que el avión se estrellara cerca de una vivienda. Esa información no fue verificada por las autoridades, pero hay imágenes del paracaídas en el tejado de una casa.

Photos sent to us from from scene appear to show one of the people who ejected from the CF Snowbird jet before it crashed, landed on the roof of a home, parachute visible. (Courtesy: Diana Hohne). #Kamloops @GlobalOkanagan pic.twitter.com/LOPA5VRUyk — Shelby Thom (@Shelby_Thom) May 17, 2020

Se sabe que una persona fue trasladada a un hospital en ambulancia. La Fuerza Aérea canadiense confirmó el accidente.

“Sabemos del accidente de un Snowbird en Kamloops. Nuestra prioridad en este momento es determinar el estatus de nuestros personal y apoyar a los servicios de emergencia. Tendremos más información cuando sea apropiado”, dijo la Fuerza Aérea en su cuenta Twitter.