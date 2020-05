Tras las rejas: Jugadores de la NFL Deandre Baker y Quinton Dunbar se entregan a la policía

Los jugadores de la NFL Deandre Baker (Giants de Nueva York) y Quinton Dunbar (Seahawks de Seattle) se encuentran detenidos, luego de entregarse por separado a las autoridades por el presunto robo en una fiesta el pasado 13 de mayo en Miramar, Florida.

Ambos esquineros enfrentan cuatro cargos de robo a mano armada, en tanto que Baker se enfrenta a cuatro adicionales de asalto agravado con arma de fuego.

NFL's Deandre Baker Surrenders to Officials In Robbery Case, Lawyer Says https://t.co/A2T29EssK1

— TMZ (@TMZ) May 16, 2020