¿Ford obligará a Trump a utilizar máscara contra coronavirus?

Aunque la Casa Blanca tiene la política de utilizar máscara en sus instalaciones, el presidente Donald Trump no lo ha hecho, a diferencia del vicepresidente Mike Pence.

Sin embargo, cuando visite una planta de Ford Motor Co. en Michigan este jueves quizá deba hacerlo.

Según un reporte de CBS News, la política de esa empresa que cada visitante debe usar equipo de protección personal, que incluye máscaras contra COVID-19.

“Nuestra política es que todos usen PPE para evitar la propagación de COVID-19”, indicó la portavoz Rachel McCleery. “Compartimos con la Casa Blanca todos los protocolos de seguridad de Ford con anticipación y en preparación para este viaje, incluido nuestro libro de lineamientos de fabricación, el folleto de empleados y la encuesta de autoevaluación”.

.@Ford tells @CBSNews the President will have to wear a mask when he visits its Ypsilanti, MI plant on Thursday: pic.twitter.com/nnRz1ptVc8

— Weijia Jiang (@weijia) May 19, 2020