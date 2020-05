VIDEO: Biden le pone nuevo apodo a Trump y desata oleada de memes

El demócrata entró al juego del presidente sobre insultar a oponentes con sobrenombres

El exvicepresidente Joe Biden, virtual candidarto demócrata a la presidencia, entró en el juego del presidente Donald Trump de utilizar apodos para referirse a sus oponentes.

El demócrata publicó un video en su cuenta oficial de Twitter donde habló de la necesidad de un mejor plan para reducir el impacto económico por el corononavirus, pero dijo que en lugar de ello, el mandatario estadounidense tuitea, por lo que se refirió a él como “Presidente Tweety”.

“Trump está tuiteando nuevamente esta mañana. ¡Lo llamo Presidente Tweety!”, dijo Biden.

Cabe recordar que el presidente Trump se ha referido a su oponente demócrata como el “El Adormilado”, pero es la primera vez que Biden se refiere al mandatario con un apodo.

Joe Biden reveals his nickname for Donald Trump is "President Tweety" Read more at @nypost https://t.co/6XPeCgpHNo pic.twitter.com/LUcSrI7g5b — Jon Levine (@LevineJonathan) May 19, 2020

En Twitter se publicaron decenas de memes burlándose del presidente Trump, pero también hubo críticas al exvicepresidente Biden.

La mayoría de las imágenes hacen referencia a “Tweety Bird”, un personaje de dibujos animados creado en los años 40 de la Warner, que formó parte de los Looney Tunes. Como detalle: el personaje es amarillo.

“En honor a la primera incursión de @JoeBiden en los insultos electorales, les presento #PresidentTweety”, escribió el usuario Christopher Kelley.

In honor of @JoeBiden's first foray into election name calling, I give you #PresidentTweety: pic.twitter.com/Bx2pEakk1E — Christopher Kelley (@MiamiUProf) May 18, 2020

Otro usuario respondió el mensaje de Trump contra Mitt Romney, a quien llamó “perdedor”.

“#PresidentTweety las cosas no deben estar saliendo bien hoy”, escribió el tuitero @williamf1231.

#PresidentTweety things must not be going well today pic.twitter.com/BxgW5IKdZv — It will disappear like a miracle-DJT🤡 (@williamf1231) May 18, 2020

Otra usuaria compartió un meme del “Bebé Trump”, el globo que se ha utilizado en protestas contra el republicano.

“#PresidentTweety necesita el cambio de pañal”, dijo.