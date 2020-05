Anciano hispano muere baleado en su apartamento en Brooklyn; el sospechoso tiene apenas 19 años

Angel Medina, un hombre de 62 años, recibió un disparo mortal en su apartamento del piso 14 en un complejo de viviendas de Brooklyn ayer por la tarde, informó NYPD.

La policía encontró a Medina muerto, justo después de las 2:50 p.m., en Langston Hughes Houses en Sutter Ave, Brownsville.

“Está muerto dentro del apartamento. Le dispararon en el estómago“, dijo una fuente policial al reportar el hallazgo.

La esposa de la víctima estaba en casa e hizo una llamada desesperada al 911. Medina conocía al atacante: un hombre de 19 años que vive en el mismo piso que la víctima, dijeron los policías.

El sospechoso huyó con una máscara y la policía recorrió el edificio en un intento de encontrarlo. Hasta anoche no se habían reportado arrestos, según Daily News.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Photo: 62 year old Angel Medina was shot and killed following a dispute with a 19 year old gunman. Story Link: https://t.co/bt7vIW14kO #LloydMitchellPhotography #onthestreetsinBrooklyn #photojournalism #journalism #gunviolence #K9Cop #Brooklyn #Brownsville pic.twitter.com/klJCSijyUC

— Lloyd Mitchell (@Lloydphoto) May 20, 2020