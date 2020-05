Corte respalda prohibición migratoria de Trump sobre de “green card”

El juez afirma que los demandantes no pudieron demostras afectaciones

El juez federal de Washington, D.C., Amit P. Mehta, rechazó bloquear la prohibición migratoria del presidente Donald Trump, firmada el 22 de abril.

La decisión del mandatario, que dura 60 días, evita la emisión de Residencia Permanente en consulados y embajas estadounidenses, decisión que impacta a estadounidenses que buscan patrocinar a sus familiares y a quienes ganaron una de los 50,000 protecciones de la Visa de la Diversidad, también conocida como “lotería de visas”.

El argumento del juez Mehta es que los ciudadanos, residentes permanentes y los solicitantes de “green card” que impugnan la orden no tienen motivos para demandar la prohibición.

El juez consideró que los abogados de quienes impugnaron la Proclamación del presidente Trump, como respuesta a la baja de empleo en Estados Unidos por el coronavirus, no ofrecieron evidencia de que sus casos de inmigración se habían detenido como resultado de esa prohibición.

“En este momento, el tribunal solo puede especular si las acciones impugnadas han causado, o inminentemente causarán, que los demandantes de visas basadas en la familia experimenten cualquier retraso… o los demandantes de visas de la diversidad pierdan la oportunidad de recibir visas”, consideró el juez Mehta.

El caso 1:20-cv-00718, Jessica Nguyen, et al., v U.S. Department of Homeland Security, et al., incluye cinco ciudadanos estadounidenses, dos portadores de “green card” y cinco ganadores de la “lotería de visas”.

El juez también consideró que los demandantes no lograron demostrar que el bloqueo de la orden ayudaría avanzar sus casos, al considerar que algunos motivos no están directamente relacionados con la Proclamación, ya que los consulados suspendieron servicios persona a persona, debido al COVID-19.

Este es el segundo revés a quienes se oponen a la medida, ya que a finales de abril, el juez federal del Distrito de Oregon, Michael H. Simon, rechazó la moción de abogados migratorios que pedían bloquear temporalmente la prohibición, integrando la solicitud a una demanda colectiva clasificada sobre la exigencia de seguro médico a portadores de “green card”.

Simon respondió a la petición de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y al Laboratorio de Leyes de Innovación que su petición no logra establecer un nexo apropiado entre los reclamos subyacentes y la Proclamación del presidente Trump.

Activistas y defensores acusan que esta medida sea el comienzo de nuevas restricciones en inmigración, algo que reconoció el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, así como el asesor principal en política migratoria de la Casa Blanca, Stephen Miller.