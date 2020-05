De una bici de chatarra a campeón del Giro, el ecuatoriano Richard Carapaz recuerda sus inicios

El ciclista aprovecha la pausa de la pandemia para hablar de sus primera pedaleadas

Mientras la temporada en el ciclismo de ruta se mantiene en pausa debido a la pandemia por el coronavirus, el ecuatoriano Richard Carapaz, recordó aquella primera bicicleta de segunda mano comprada por su padre, con la que todo inició y le dio motivos para comenzar el sueño de algún día ser ciclista profesional.

“En parte soy un afortunado porque he pedido disfrutar por una pieza de bicicleta que fue desechada por alguien a quien ya no le servía, pero para mí era una súper bici, yo le sacaba mucho lujo porque era el único que tenía una bici. Esos momentos nos hacen valorar mucho más lo que hemos podido conseguir”, explicó Richard Carapaz en entrevista remota con el periodista español y deportista extremo Valentí SanJuan.

“Eso hace parte de lo que soy, saber de dónde vengo y lo que me ha costado, venir de montar una bici de chatarra a hacerlo a una que ni siquiera estaba en mis sueños”, agregó.

Asimismo, la ‘Locomotora de Tulcán’ recordó el que ha sido la situación más difícil de su vida, cuando en 2014 fue atropellado en su bicicleta mientras entrenaba previo al Campeonato Panamericano de Ruta Sub 23 en México, en el que estuvo en riesgo tanto su integridad física como su trayectoria deportiva.

“Fue muy duro, no sabes si en realidad quieres seguir viviendo, te pones a imaginar cómo tendrás que andar, vivir y se me venían un montón de cosas en la cabeza”, confesó Carapaz. “Había momentos en que me quería encerrar y no salir al mundo, tenía el miedo de no ser una persona completa, pero el optimismo que tenía era volver a montar en bici y cuando el médico me dijo que podía subirme poco a poco resultó una gran motivación para mí”.

Más allá de la crisis global de salud provocada por el coronavirus, Richard Carapaz atraviesa su mejor momento de la mano de su nuevo equipo INEOS, en una plantilla que incluye a los británicos Chris Froome y Geraint Thomas, así como el colombiano Egan Bernal, todos ellos ganadores del Tour de Francia.

