Empleo y economía de Nueva York no se recuperarán hasta 2024; será peor que el resto de EEUU, advierte informe fiscal

Al menos cuatro años tardará NYC en recuperar su economía y mercado laboral tras el desempleo y la recesión desatados por la pandemia, según un informe de la Oficina de Presupuesto Independiente de la ciudad (IBO).

Los analistas de IBO anticipan continuas pérdidas de empleos hasta el primer trimestre del próximo año.

Eso, además de una variedad de otros factores relacionados con el virus, podría conducir a un déficit de ingresos fiscales de casi $10 mil millones de dólares en los próximos dos años fiscales, un agujero mucho más profundo que el advertido por el Ayuntamiento: $7.4 mil millones.

Es probable que la ciudad sufra 388 mil pérdidas de empleos en el trimestre actual; 58 mil el próximo trimestre y luego sigan al menos seis meses más de pérdidas más pequeñas, dijo el IBO.

Después de eso, las cosas generalmente se estancarán hasta 2021, antes de que comiencen a mejorar en 2022, reseñó NBC News.

“Aunque las pérdidas de empleo se concentran en el comercio minorista, el ocio, la hospitalidad y los establecimientos de comida y bebida, prácticamente todas las industrias de la ciudad perderán empleos, y no se espera que se recupere a sus niveles previos al coronavirus antes de 2024“, dijo el informe

Se estima que la tasa de desempleo promedio anual de NYC alcance su punto máximo el próximo año en casi 11%, antes de caer a 5.5% para 2024, porcentaje aún más alto que el promedio nacional esperado, lo que refleja los impactos de larga duración del coronavirus en la ciudad.

La economía afectada generará $9.5 mil millones de dólares menos en ingresos fiscales de lo esperado en los próximos dos años fiscales, según el IBO.

IBO se define como “una agencia de la ciudad, que proporciona información no partidista sobre el presupuesto de NYC al público y funcionarios electos”.

We expect NYC job losses stemming from #covid19 outbreak will result in a bigger public assistance caseload than #NYCMayor projects, leading to higher-than-budgeted city costs for cash assistance–$49 million more in 2021, $61 million a yr in 2022-2024: https://t.co/Rd63mazuXj pic.twitter.com/ZD4fGm6Ty9

— NYC IBO (@nycibo) May 18, 2020