Vendedores callejeros de Queens denuncian criminalización del NYPD durante la pandemia

Varios comerciantes recibieron multas y fueron amenazados con ser arrestados por vender tamales y flores en Corona

En medio de la pandemia del coronavirus, los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) “continúan criminalizando a los vendedores callejeros de Queens”. Así lo denunciaron comerciantes inmigrantes, quienes informaron que el pasado lunes uniformados del cuartel 110 le impusieron multas a varios de ellos por vender tamales y flores en Corona, amenazaron con decomisar su mercancía y arrestar a una de las vendedoras por no contar con una identificación.

“Lo que ocurrió en Corona Plaza es una desgracia. Los vendedores ambulantes son padres, cuidadores y líderes comunitarios que se han visto desproporcionadamente afectados por las crisis de salud y económicas durante la pandemia de COVID-19. Nueva York debería liderar el camino para demostrar cómo una ciudad santuario protege a sus residentes y negocios inmigrantes durante una crisis, no emitiendo multas a los más marginados. Hacemos un llamado al alcalde De Blasio y al NYPD para que suspendan de inmediato la aplicación del reforzamiento de estas medidas “, dijo Mohamed Attia, director ejecutivo del Proyecto de Vendedores Ambulantes.

Los multados aseguran que no tienen otra opción para poder sobrevivir que vender sus productos, ya que como inmigrantes fueron excluidos de las ayudas financiera que el Gobierno entregó a los afectados por la crisis del COVID-19.

“Ninguno de nosotros ha recibido ninguna ayuda [del Gobierno]. Tengo que trabajar, ¿cómo voy a decirle a mi hijo que no hay comida para él esta noche?”, dijo un vendedor de flores indocumentado que prefirió no identificarse, y quien fue multado en Corona Plaza por vender sin una licencia.

Por años, los activistas que defienden a los comerciantes ambulantes han insistido que la raíz del problema se origina en que la Ciudad no ha puesto a disposición nuevas licencias para vendedor callejeros desde 1979.

Apoyo de funcionarios electos

Estos comerciantes han recibido el apoyo de concejales como Margaret Chin, Carlos Menchaca, Carlina Rivera y Brad Lander, quienes pidieron al alcalde Bill de Blasio que suspenda la aplicación de multas, a menos que sus acciones representen una amenaza significativa para la salud pública.

“Criminalizar a los inmigrantes indefensos por vender tamales y flores cuando hay crímenes reales pasando no está bien. Nuestros vendedores ambulantes no tienen medios financieros para mantenerse en esta crisis y no representan ninguna amenaza para nuestra comunidad “, dijo la senadora estatal Jessica Ramos.

Entre tanto, la asambleísta estatal Catalina Cruz indicó que los vendedores ambulantes “están entretejidos en la fibra de nuestra comunidad. Debido al estado y la naturaleza de su trabajo, muchos, si no la mayoría, han quedado fuera de los rescates y otro tipo de apoyo financiero durante esta pandemia. Si a estas personas no se les permite trabajar, no pueden comer, no pueden pagar el alquiler, simplemente, no pueden sobrevivir”.

Los denunciantes aseguraron que en lugar de apoyar con recursos a los vendedores ambulantes y los residentes que viven en el epicentro de la pandemia, la comisaría 110 del NYPD está criminalizando a los padres y jóvenes inmigrantes por tratar de mantener a sus familias. “No ha habido cancelación del alquiler, asistencia para familias indocumentadas y de estatus mixto, ni subsidios o préstamos disponibles para pequeñas empresas de vendedores ambulantes”, indicaron en un comunicado.