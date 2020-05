Llegó el día en que el mundo sumó más de 5 millones de personas enfermas de la misma dolencia

Los casos confirmados del nuevo coronavirus en el mundo superaron los 5 millones el jueves, a casi cinco meses de que se informara el primer caso de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan.

El mundo alcanzó los 5,076,846 casos de coronavirus confirmados y las 331,137 muertes por esa enfermedad, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad John Hopkins, el jueves 21 de mayo a las 3:32 p.m.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se ha propagado a más personas en menos de seis meses que el número total de casos de gripe grave cada año, que se estima que enferma a entre 3 a 5 millones a nivel mundial anualmente.

Estados Unidos es el país que tiene la mayoría de los casos confirmados de COVID-19, cuando el total alcanza 1,575,064 casos confirmados y 94,591 muertes por COVID-19 en el país, según la Universidad John Hopkins.

La OMS había estimado en su reporte del 20 de mayo que la cifra de 5 millones de casos de COVID-19 en el mundo se alcanzaría el viernes o el sábado de esta semana.

A nivel mundial, la proporción relativa de casos de COVID-19 continúa alejándose de Europa y América del Norte hacia África, América del Sur y Asia.

The Data Explorer includes data for more than 200 countries and territories.

In the menu on the left you can quickly add any country you are interested in. pic.twitter.com/z2KQc7USTD

— Our World in Data (@OurWorldInData) May 15, 2020