Suegra corre de su casa a su nuera y a sus nietos para que su hijo viva con otra mujer

Mujer bota de su casa a su nuera que tiene dos niños

#Huamachuco | Mujer bota de su casa a su nuera que tiene dos niñosEl padre de los menores trajo a vivir a otra mujer, con el consentimiento de su madre. La progenitora de los menores pide ayuda para pasar la cuarentena.Nadia Vargas Henríquez fue sacada de la casa que compartía con sus dos hijos, por su propia suegra en plena emergencia sanitaria por el avance del coronavirus. ¿La razón? El padre de sus niños trajo a vivir a su casa a otra mujer que ahora tiene el consentimiento de la suegra.El inexplicable caso ocurrió en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, cuando Juana Marquina habría sacado a Nadia Vargas y a sus dos pequeños hijos a la calle para que en la casa se quede su hijo con su nueva pareja.“Ellos aprovecharon que yo iba a visitar a mi papá y estaba alistando mis cosas. Entonces los dos me pidieron las llaves de la casa y del cuarto donde estoy, pero yo les dije que mis cosas se iban a quedar y yo iba a regresar, por lo cual no les podía dar las llaves”, dijo Vargas Henríquez.Su expareja, Rubén Morillo Marquina, con ayuda de su madre sacó a la mujer fuera del inmueble con sus pertenencias. Además, la denunciante dijo que su suegra le exigió que le devuelva una cocina que le había comprados hace unos meses atrás.La mujer aseguró que Rubén Morillo estaría conviviendo con otra mujer, la cual estaría esperando un hijo. Ella pide ayudar para poder conseguir una vivienda y vivir con sus hijos, ya que por el momento se encuentran en la casa de uno de sus tíos.

