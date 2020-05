Tiroteo en distrito comercial de Arizona deja al menos dos muertos

La policía de Glendale informó que el atacante está bajo custodia pero no ha especificado como están quienes recibieron los balazos

Al menos dos personas fueron víctimas de un tiroteo este miércoles en el distrito de Westgate en Glendale, Arizona, informó el Departamento de Policía de Glendale. El atacante se encuentra bajo custodia de las autoridades.

La condición de las víctimas no ha sido revelada, pero la policía aseguró que estaba revisando el área para asegurarse de que no hubiera más personas impactadas por los disparos.

“Vi dos víctimas con mis propios ojos. No estoy seguro de cuántos más. Vi al atacante. Me están diciendo que no dé más detalles hasta que hable con la policía. Estoy bien. Mucha gente impresionada”, dijo el senador de Arizona Martín Quezada por medio de la red social Twitter.

I saw 2 victims with my own eyes. Not sure how many others I saw the shooter. Being told not to say anything else about details 'til I speak to police. I'm ok. Lots of shaken up people. — Sen. Martín Quezada (@SenQuezada29) May 21, 2020

El senador dijo minutos antes que vio al atacante armado con un rifle AR-15 y que había múltiples víctimas.

La policía pidió a las personas que se mantuvieran alejadas del área, que permanecerá cerrada por cuestiones de seguridad.