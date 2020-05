Violencia extrema: hispano conductor de bus MTA mata a su cuñada y es abatido por la policía de Nueva York

Ubaldo Gómez murió baleado por la policía de Nueva York, luego de matar a su cuñada y herir a otro hombre en un fatal incidente de violencia ayer en un apartamento en Harlem.

Después de recibir una llamada sobre una persona baleada, oficiales de NYPD respondieron a la escena en el edificio 1 St. Nicholas Terrace alrededor de las 6:50 p.m.

Cuando un sargento de policía se acercó al apartamento del 5to piso, que estaba con la puerta abierta, vio a una mujer tendida en el suelo sangrando profusamente.

Luego los oficiales encontraron a Gómez (44) armado con un cuchillo, luchando violentamente con otro hombre en el piso, según el jefe policial Fausto Pichardo.

El sargento se identificó como policía de Nueva York y le dijo a Gómez varias veces que mostrara sus manos, pero cuando el sospechoso intentó apuñalar al otro hombre, el sargento abrió fuego y lo hirió en el torso.

Gómez, un conductor de autobús de la MTA, fue declarado muerto en el lugar, dijeron las autoridades.

La mujer de 45 años encontrada con heridas de arma blanca también fue declarada muerta en la escena y luego fue identificada como la cuñada del sospechoso, aunque su nombre no fue divulgado.

La policía dijo que el hombre de 39 años que fue atacado es el propietario del apartamento. Fue hospitalizado con heridas de arma blanca y se encontraba en condición “estable” esta mañana.

También en el apartamento estaba la esposa del sospechoso, de 41 años, quien no resultó herida. En el lugar se recuperaron las dos presuntas armas: una pistola semiautomática Glock de 9 mm y un cuchillo de cocina de 12 pulgadas.

Fuentes dijeron que Gómez también era un oficial de policía auxiliar voluntario en El Bronx. El motivo oficial del ataque no está claro, destacó Pix11.

Según Daily News, Gómez fue a ese apartamento porque allí vivía su esposa, de la que está separado.

