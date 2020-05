Mensajes del más allá: Propietaria de los Lakers siente que Kobe Bryant le ha transmitido en sueños que “está bien”

A cuatro meses de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más en el accidente aéreo en Calabasas, California, la pérdida de la figura del baloncesto sigue siendo tema de conversación entre distintas personalidades del deporte.

En esta ocasión le correspondió a la propietaria de los Lakers de Los Ángeles, Jeanie Buss, quien tuvo una relación cercana con el astro del básquetbol y confesó que ha soñado con Kobe y le ha transmitido una sensación de paz.

While on the @daddyissuespod_ last week, Jeanie Buss shared some of how she is coping with the loss of Kobe Bryant. She’s grateful he knew how much he meant to her and the Lakers. “I would give anything to go back and have Jan. 26 never take place.” https://t.co/QCmSEesCY9

— Tania Ganguli (@taniaganguli) May 25, 2020