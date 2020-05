A Gerardo Ortiz no le quita el sueño que el FBI ande tras de él

El hermano del polémico cantante habló sobre las investigaciones

Hace un par de días se dio a conocer que Gerardo Ortiz supuestamente está bajo la mira del FBI luego de que se realizara un cateo en las oficinas y la casa del empresario Angel del Villar para dar seguimiento a una demanda que hay en su contra por parte del artista afirma y aunque él no ha dado declaraciones al respecto, su hermano revela cómo se encuentra.

En entrevista para “Suelta La Sopa”, William Ortiz señaló que el cantante se siente muy tranquilo a pesar de los problemas que pueda llegar a tener con las autoridades estadounidenses y afirmó que está dispuesto a ayudarlo con lo que sea necesario para que salga victorioso de este problema legal.

“No he hablado con él porque al final de cuentas es su problema y yo no me meto. Él está tranquilo y este asunto no le quita el sueño para nada. Yo no puedo decir nada porque no sé nada, pero por supuesto que meto las manos al fuego por él porque es mi hermano y esto se tiene que arreglar”, dijo el hermano de Gerardo.

