Galilea Montijo e Inés Gómez Mont rompieron el silencio sobre su supuesto rompimiento

"¿Ya no me quiere mi comadre?"

Hace un par de días un periodista aseguró que Galilea Montijo e Inés Gómez Mont han tenido algunas diferencias y ya no son tan unidas como antes, pero al parecer esta información es totalmente falsa y fueron ellas mismas las encargadas de dar a conocer que su amistad está más fuerte que nunca.

Las conductoras realizaron un video en vivo a través de Instagram y señalaron que no se han visto como antes acostumbraban, pero no por algún pleito que hayan sostenido, sino por la cuarentena de coronavirus que ya lleva tres meses y prometieron que una vez que el confinamiento termine volverán a reunirse para platicar y disfrutar.

“Lo que la gente no sabe es cuantas veces hacemos FaceTime y hasta nuestras agüitas de jamaica nos hemos tomado. Yo creo que esto fue porque somos vecinas y ya no nos han visto juntas”, dijo Galilea, a lo que Inés le contestó “Yo ya volví a respirar, es que no sabes la angustia que me entró cuando me mandaron esto, dije: “¿Ya no me quiere mi comadre?, “¿ya no me habla? Fue espantoso”.

Asimismo, ambas aseguraron que en los años que llevan de amistad nunca han tenido ningún pleito y esperan que nunca les suceda, pero si esto llegara a ocurrir, las dos son lo suficientemente maduras como para hablarse cara a cara y tratar de solucionarlo y continuar con la unión tan especial que tienen.

