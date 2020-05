Pavo salvaje aterroriza a un vecindario del norte de California

"Juro que tuve recuerdos de las escenas de uno de los reptiles de Jurassic Park"

Un pavo salvaje viene aterrorizando a visitantes de un parque de Oakland, California.

El animal es llamado Gerald y decidió hacer un feudo en el Rose Garden del vecindario Grand Lake. Residentes han denunciado ataques a picotazos y arañazos. Personas que han hecho picnic han tenido que dejar su comida ante la amenaza del ave.

“Fue traumático”, dijo al San Francisco Chronicle Jeanne Silver, una jubilada e 76 años. “De repente me atacó. Sucedió muy rápido. Me atrapó con sus garras y sus alas. No sabía que los pavos hacían cosas así”.

Silver es una de tantas víctimas. Un foro de vecinos en el sitio Nextdoor registra varios testimonios de ataques de Gerald, la mayoría por la espalda.

“Fue implacable. Mi prometido apenas lo pudo alejar con un palo. Me estaba acechando y juro que tuve recuerdos de las escenas de uno de los reptiles de Jurassic Park”, escribió una vecina.

Las quejas con los Servicios de Animales locales han servido de poco ya que los pavos son especies protegidas. La política estatal es que los humanos convivan los animales salvajes.

Expertos en vida salvaje sugieren a los vecinos dejar de alimentar pavos en parques ya que eso reduce su temor a los humanos.

Un residente dijo que la agresividad de Gerald se debe a que protege a su pareja, que hizo un nido en los matorrales. Se cree que todo cambiará cuando acabe la temporada de apareamiento a fin de mes.

