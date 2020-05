Acusan de violencia política de género a López-Gatell, el hombre fuerte de AMLO en crisis de coronavirus

Hugo López-Gatell compareción ante el Senado de la República

MÉXICO – Luego de la comparecencia virtual ante el Senado de la República, del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, la bancada del conservador Partido Acción Nacional anunció que demandará al funcionario federal por violencia política de género.

Y que los panistas argumentan que durante su comparecencia ante senadores, López-Gatell, uno de los hombres mas cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo notar a la legisladora Alejandra Reynoso que ella no estaba familiarizada con el sistema de salud.

“Veo que usted estudió ciencias de la comunicación”, la frenó.

“Fue (López-Gatell) sumamente misógino, hubo violencia política hacia una de nuestras senadoras, lo cual, por supuesto, no lo vamos a permitir, y buscaremos medios para poder decir nuestra molestia, nuestra inconformidad, ante la forma en la que él nombró a una de nuestras senadoras”, declaró el coordinador del grupo, Mauricio Kuri.

Raymundo Bolaños, encargado jurídico del PAN indicó que la primera denuncia será en el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la segunda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por violencia política de género.

La senadora agraviada consideró que el subsecretario no conocía “lo que es la violencia política de género; no es posible que por una profesión…, si no tengo su profesión entonces no merezco su respuesta. Si no tengo la profesión que él quisiera entonces no tengo puedo cuestionarle de salud”, dijo inconforme la senadora panista.

“Me parece que tampoco conoce y no tiene idea que la reunión era con el Poder Legislativo y que no respeta lo que significa el Senado de la República, y que esta reunión que al final dice que a ver qué día podemos platicar, cuando el 4 de mayo le mandé un correo electrónico para una reunión y no se dignó si quiera a responder.

“Hoy, sí puedo decir, fue muy ofensivo, y actuaré conforme a la ley. Me parece que la falta de respeto del día de hoy no la merezco ni yo ni ninguna de mis compañeras senadoras, independientemente del partido político al que pertenezcan”, sostuvo la legisladora panista.

López-Gatell es el funcionario que está a cargo de informar la situación del coronavirus en el país, y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, por lo que ha sido objeto de fuertes criticas por parte de la oposición.